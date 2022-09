Jak hubnout po padesátce a nezešílet z toho: Ukázkový jídelníček bez hladovění

Po padesátce se tělo ženy mění a s těmito změněmi přichází i problém s udržením pěkné postavy. Menopauza je nevyhnutelná a hormonální změny se odrazí nejen na neschopnosti reprodukce, ale hlavně také na tom jak ženské tělo funguje jako celek. Hubnutí, ale i udržení vzhledu se stávají problematičtějšími. Jaký jídleníček tedy ženám po padesátce vyhovuje?

Jídleníček je po padesátce důležitý, ale nejen ten

Chcete si udržet pěknou postavu nebo naopak toužíte se přiblížit ideálu a potřebujete zhubnout? Podívejte se na to, co všechno vašemu tělu prospívá a jakým způsobem byste měli svůj jídelníček či pitný režim nasměrovat. Jako vždy i v případě jídelníčku po padesátce, to, co jíte a pijete, je velikou součástí toho, jak vypadáte, protože z většiny z nás nebudou po padesátce atleti, běžci na dlouhé tratě či fitness maniaci. Nicméně pohyb, a to jakýkoli, je vhodný v každém případě. Dělejte, co vás baví, aby vám zájem vydržel a pohyb se stal příjemně stráveným časem. Právě po padesátce je nutné myslet na častý pohyb, kvůli úbytku svalové hmoty, ale také na hubnutí po malých krůčcích. Rychlý úbytek na váze bývá jen těžko udržitelný.

Cvičení k životnímu stylu po padesátce rozhodně patří. Dělejte, co vás baví! Zdroj: michaeljung / Shutterstock.com

Jaké potraviny do jídelníčku po padesátce patří?

Ze zeleniny si můžete dopřát cokoli, ale zkuste zařadit co nejevíc cibule a česneku, cuket, dýní, fazolí, pálivých papriček, chřestu, křenu či řapíkatého celeru. Nezapomeňte na fermentované zeleniny jako jsou kysané zelí nebo asijské kimči, které je navíc ohromně pikantní. Užijte si na podzim houby, i ty jsou vašemu tělu ku prospěchu.

Vhodné jsou rozhodně také semínka jako chia či lněná, ovocné vločky. Pokrmy dochuťte skořicí či zázvorem, popíjejte zelený čaj.

I sladké ovoce má ve zdravém a dietním jídelníčku své místo, užijte si jablka, ananasy i avokádo, které se také řadí mezi ovoce.

Z mas preferujte ta netučná, dejte prostor i rybám, které jsou v našem jídelníčku málo časté.

Jídelníček by měl být sestavený na zhruba 5000 kJ na den se vším všudy, tedy i se svačinami a nápoji.

Některé potraviny jsou vyloženě vhodné právě pro ženy po padesátce. Zdroj: Genitchka / Shutterstock.com

Inspirujte se a zařaďte tato jídla do jídelníčku

Na snídani si dejte ovesnou kaši připravenou z 30 g ovesných vloček a hrnku mléka, můžete dochutit kakaem, skořicí či nakrájeným kouskem ovoce. Jindy si dejte 150 jogurtu s dvěma celozrnnými sušenkami či suchary s mrkvovou tvarohovou pomazánkou.

Večeře mohou být zcela nenáročné díky 60 g celozrnného chleba, 30 g drůbeží šunky a eidamu 200 g salátu ze zelí, okurek a rajčat.

Snídaně a večeře můžete vzájemně zaměňovat. Teplou večeři vykouzlíte z kuřecích prsou zapečených s troškou sýra, či kuřecích medailonků na žampionech. Jako příloha se hodí vařené brambory nebo salát.

Aby nebyly snídaně nudné, zvykněte si připravovat různé pomazánky. Zdroj: Profimedia

Pokud holdujete svačinám, dejte si 100 g jablka, mrkve nebo 150 g jogurtu, vhodné jsou také zeleniny jako 100 g kedlubny, nebo suchary s nízkotučným sýrem. Jindy potěší malá miska salátu z ananasu a banánu. Překvapivě uspokojivě zasytí hrst ořechů nebo třeba kefír s banánem. Do svačiny se nemusíte nutit, pokud vám čtyři až pět chodů nevyhovuje, klidně svačiny vypusťte.

Na oběd si můžete pochutnat na pstruhovi pečeném na jablkách s troškou vína s přílohou z vařených brambor či salátem. K obědu ochutnejte taky třeba rýžový salát s cuketami. Další den může být ve znamení masa. Chutné a zcela dietní je například telecí pečeně na zelenině. Čas od času můžete mít také těstoviny s kousky hovězího na zelenině, či krůtí řízky se spoustou zapečené, ale také čerstvé zeleniny. Hodí se i rizoto s kuřecím masem a zeleninou.

Naučte se připravovat i sušší kuřecí a krůtí maso tak, abyste si oběd či večeři užíli. Zdroj: Shutterstock

Pozor na rychlovky a nápoje

Dejte si pozor na rychlé občerstvení i doma, nejen v řetězcích fastfoodu. Po padesátce vám vyloženě nesvědčí velmi slané pokrmy, pochutiny, ale také uzeniny. Problém také skýtá sladké a alkohol.