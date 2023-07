Úžasný hubnoucí trik po padesátce: Stačí jídlo správně přežvykovat. Podívejte se

Patříte mezi ženy, kterým se nedaří snížit váhu, přestože dodržujete doporučovaná pravidla? Možná je potíž v tom, jak jíte. Zkuste vsadit na dostatečné přežvykování a kousání. Je to osvědčený trik, který funguje a jistě vám s nadbytečnými kily pomůže.

Nadměrnou hmotnost a nevzhledné špíčky řeší téměř každá žena. Bohužel je nadměrná váha a obezita i civilizační chorobou dnešní doby. Častou příčinou je neřízená konzumace potravin a často ještě těch nesprávných. Stačí se jim vyhnout, především těm tučným a s obsahem cukru a přidat dávku zdravého pohybu. Určitě tak budete nejen šlank, ale i fit! A když k tomu přidáte pár správných triků, jistě dosáhnete své vysněné váhy i po padesátce.

Chcete znát znaky, že vaše hubnutí selže? Podívejte se na následující video:

Čím více žvýkáte, tím méně sníte

Přesně v tom je kouzlo triku s přežvykováním. Dostatečné rozmělnění potravy totiž nastartuje trávicí proces, připraví žaludek i střeva a značně jim tak usnadní práci. Pokud budete potravu dostatečně kousat, zbavíte se rovněž některých zažívacích potíží, jako například nadýmání, zácpy či překyseleného žaludku. Navíc získáte pro tělo z potravin více živin. A bonusem vám bude hlavně to, že sníte za den mnohem méně jídla.

Čím více žvýkáte, tím méně sníte Zdroj: Profimedia

Hlavně klid a žádný spěch

Pokud usednete k jídlu, měli byste ho jíst vždy v klidu a pomalu. Jezte vědomě a užívejte si každé sousto vložené do úst. Nikdy se během stravování nevěnujte jiné rušící činnosti jako koukání do mobilu, počítače, časopisu či novin. Také nehltejte velká sousta, ale pokrm si řádně porcujte na menší kousky. Díky těmto pravidlům bude mít žaludek čas na to, aby dal pokyn do mozku, že už máte dost a jste sytí.

Kombinujte potraviny správně

Správný jídelníček by měl obsahovat bílkoviny, zdravé tuky, sacharidy, minerály a vitamíny vždy ve správném poměru. Základem jsou komplexní sacharidy, které by měly pokrýt 50 až 55 % z celkového energetického příjmu. Na zdravé tuky a bílkoviny zbývá 30 %. V případě nižšího energetického výdeje během dne byste však měli snížit podíl sacharidů. Zcela se vyhněte smaženým pokrmům, sladkostem, fasfoodům a polotovarům.

Vyhněte se přejídání. Zdroj: Profimedia

Jezte jen adekvátní dávky

Jestliže chcete zhubnout, nebo být setrvale štíhlí, je důležitý nejen správný výběr potravin, ale i množství, které zkonzumujete. Vyhněte se tedy velkým nadměrným porcím a raději dejte přednost jen polovičním.

Úspěch tkví v pravidelnosti a bez hladovění

Stejně tak důležité je dodržovat mezi jídly správné intervaly a nejlépe jíst vždy ve stejnou dobu. Vnímejte své tělo, nikdy by nemělo být vyhladovělé. Bohužel právě v těchto případech přicházejí neodolatelné a zbytečné chutě, a jídla sníte mnohem více než obvykle.

