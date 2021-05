Zkuste jíst potmě a další triky, jak oklamat vlastní tělo i mysl, abyste zhubli

Na klasické diety už nevěříte, protože jste jich vyzkoušeli bezpočet a neúspěšně. Po dlouhé zimě však máte nějaké to kilo navíc a chcete se ho rychle a snadno zbavit. Poradíme vám několik triků, jak ošálit svou hlavu a sami uvidíte, že za pár týdnů budete jako proutek.

Jste odpůrcem diet, protože nefungují? Pak pamatujte, že stačí ošálit svou mysl. Diety totiž nefungují z několika důvodů. Bojuje s nimi mozek, tělo i okolní svět.

„Máme za sebou miliony let evoluce a zděděný instinkt, který nám říká, abychom jedli tak často jak se dá, a co nejvíc seženeme,“ prozrazuje Brian Wansink, americký specialista na marketing a výživu z Cornellovy univerzity a autor knihy Nezřízené labužnictví.

Francouzské a americké studie ukazují, že bychom se měly soustředit na signál, zda jíst dál nebo jídlo ukončit. Francouzi si myslí, že bychom měli s jídlem skončit, když necítíme hlad, Američani zase, že je signálem prázdný talíř. Sami asi umíte posoudit, který národ je štíhlejší a kterou metodou je tedy vhodnější se řídit.

Přinášíme vám několik psychologických triků, jak donutit svou mysl přestat jíst a rychleji tak zhubnout.

Dejte zdravým receptům atraktivní názvy

Možná vás i vaše blízké děsí názvy jako dušené filé se zeleninou nebo kuřecí na vodě s fazolemi. Zapojte tedy svou fantazii a jídlo představte svým strávníkům jinak. Jasně, že každý filé pozná, ale když ho ozdobíte bylinkami, můžete ho nazvat třeba středomořským plátkem s čerstvou zeleninou. Vidíte, jak atraktivně to zní? Každému se pak sbíhají sliny a na zdravou stravu se pak těší. Když ke zdravému receptu přidáte přízvisko jako domácí, tradiční, sezónní, babiččin nebo třeba americký či asijský, úspěch jídla máte zaručen. Proč myslíte, že tyto názvy slyšíte v každé druhé reklamě? Protože prostě táhnou!

Kupujte si oblečení, které je vám těsné

Není nic horšího, než když vám přetékají špeky přes džíny, nebo se rýsují faldy v upnutém tričku. Tenhle pohled zabolí, ale pomáhá. Většina z nás si totiž pak řekne, že prostě zhubne, protože jim je trapně chodit takto vymódění na veřejnosti. Nejhorším řešením je koupit si nějaké levné volné věci, které přece budeme nosit jen v období než zhubneme. Věřte, že toto období se protáhne a vy nebudete mít ke shazování kil motivaci. Vše totiž schováte do tepláků a vytahaných mikin. Mučte se tedy v oblečení, které je vám těsné a začněte se svou životosprávou něco dělat. Ta radost, která se dostaví, když konečně ty džíny dopnete bez problémů, bude neskutečná!

Vařte malé množství jídla

Zapomeňte na to, že budete vyvařovat jako byste čekali na večeři fotbalový tým. Ideálním řešením je připravovat a mít v lednici malé množství jídla. Proč kupovat pět druhů sýra, když vám stačí dva anebo tři druhy šunky a ještě salám, když stejně budete jíst jedno nebo druhé. Navíc zde platí přísloví, že co oči nevidí, to nebude chtít naše pusa ochutnat, Samozřejmě, že když budeme mít narvanou lednici vším možným, vždy si vybereme, ale když bude obsahovat jen základní potraviny, na žádné mlsání to nebude.

Netrapte se hladem

Možná patříte mezi skupinu lidí, která si zakazuje jíst. Ne, ten kousek pizzy si prostě nedám. Jenže na něj pak myslíte od oběda, kručí vám v břiše, máte špatnou náladu a vše skončí tak, že do sebe nakonec v šest nasoukáte místo jednoho kousku celou pizzu. Pak se klasicky dostaví výčitky a psychicky se cítíte ještě hůře. Řešení je jednoduché, raději si dejte k obědu kousek pizzy a jděte si třeba zaběhat, věřte, že vám to nijak neuškodí. Psychika je totiž při hubnutí velmi důležitá.

Stanovte si chaet day

To znamená, že si stanovíte určitý den v týdnu, kdy si můžete dopřát i nějakou tu dobrotu. Celý týden dodržujte řádnou životosprávu, sportujte a jezte malé množství zdravých jídel, no a když přijde neděle, udělejte si řízek, hranolky, hamburger nebo si dejte třeba zmrzlinu. Vaše tělo se na tento den bude těšit, vy si budete plánovat, co vše si dáte a uvidíte, jak rychle šest dní v režimu hubnutí uteče.

Jezte potmě

Možná se smějete, ale na skupině studentů to bylo vyzkoušeno. Dostali čokoládový jogurt, ale bylo jim řečeno, že bude jahodový. Většina studentů nepoznala rozdíl a zdravý jogurt si velmi pochvalovala. Závěr tedy je, že nám jídlo ve většině případů chutná tak, jak si myslíme, že bude chutnat.

Nasyťte se pohledem

Než se vrhnete na svůj oběd, pořádně si ho prohlédněte. Nejen, že se pokocháte, když si jídlo pěkně naservírujete, ale navíc si uvědomíte, co všechno do žaludku dáváte. Předkrm, polévka, hlavní chod a ještě dezert. Není toho nějak moc? Když si tohle všechno uvědomíte, chuť vás rychle přejde a na nějaké přídavky nebudete mít myšlenky už vůbec. Mozek vám dá signál, že je spokojený a že není třeba celou tuhle nálož sníst. Raději si dejte malý kousek od všeho. Tento princip uspokojí vaše rozmanité chutě, ale samozřejmě také ukojí hlad a nasytí žaludek tak akorát.

