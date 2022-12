Naše babičky řešily hučení v uších pomocí běžného koření. Zkuste to taky

Máte často problém s hučením v uších? Navrací se šumění, zvonění či dunění opakovaně, anebo naopak trvá příliš dlouho? Ženy si dříve pomáhaly bylinkami, a to i v případě hučení v uších. Vyzkoušejte to, třeba vám tyto bylinky pomohou a uleví se vám.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.bylinkyprovsechny.cz, 5555 rad pro šikovné hospodyňky, Jiří Bílek, ISBN 978-80-7388-641-7

Hučení v uších trápí stále více lidí

Víte, že hučení uší za život zažije skoro každý? Zatímco někoho tento úkaz trápí jen krátce, jiní mohou zvoněním, šelestem, cinkáním či duněním v uších trpět i půl roku, ti méně šťastní dokonce celý život. Hučení, které vnímáme, je obvykle zvukem vznikajícím v našem sluchovém ústrojí, může být však také příznakem zánětu nebo poranění v oblasti hlavy či krku. Navíc se ukazuje, že šumem trpí stále více lidí a že výskyt tohoto onemocnění, které se nazývá tonnitus, souvisí také se stresem a vyčerpávajícím životním stylem.

Hučení v uších nelze podceňovat. Ti, jež trpí hučením v uších dlouhodobě, mají až sebevražedné sklony. Ani zdravotníci neznají způsob, jak se nepříjemného hučení, zvonění či šumu zbavit. Existují jen léky, které zmírňují symptomy.

Majoránku používaly dříve ženy na zažehnání bolesti i hučení v uších. Zdroj: Profimedia

Proti hučení pomůže majoránka, kokoška i netřesk

Ač je hučení v uších jevem, který se objevuje čím dál častěji, rozhodně není novinkou, se kterou by se předešlé generace nepotýkaly. Proto se můžete pokusit léčit hučení v uších stejně jako naše babičky a ty jejich. Které bylinky a triky se používaly?

Například vykuřování natí majoránky, respektive napařování ucha nad spařenou majoránkou se používalo nejen proti hučení, ale také proti bolesti v uchu. Na hučení totiž pomáhá také vhodná hygiena ucha a čištění ušního mazu. Pára a teplo jistě napomohou k uvolnění mazu a snad i uleví od symptomů, které onemocnění provází.

Kokoška pastuší tobolka je poněkud opomíjená, ale naše babičky věděly, jak ji použít. Zdroj: Chamille White / Shutterstock.com

Na hučení v uších se také používá tinktura z ginkgo biloby, šťáva z kokošky pastuší tobolky či aloe stromovité nebo netřesku střešního. Obvykle se do čistého ucha kapou 2 až 4 kapky přímo do sluchovodu, anebo na vatový tampónek či kousek čisté látky, které se vloží do ucha. Tampónek či látka by měly být dostatečně velké, aby nehrozilo zapadnutí hluboko do ucha.

Jinan čili ginkgo se používá ve formě tinktury. Zdroj: Shutterstock.com / jurgal

Bylinná koupel proti hučení v uších

Podle vzoru babiček můžete zahnat hučení také koupelí. Z květu hlohu, kořene pampelišky a nati šalvěje se ve stejných poměrech připravovala bylinná směs. Na jeden litr bylo třeba jedné hrsti této směsi, která se pak vařila zhruba 10 až 15 minut. Tento odvar můžete přidat scezený do koupele, nutné je přimět se k uvolnění a odpočinku v koupeli po dobu alespoň 10 minut.

Naučte se používat bylinky také do koupelí. Pomohou vám uvolnit se a relaxovat. Zdroj: Profimedia

Vhodné je také pamatovat na dostatek zinku a vitaminu A, doporučují se také ledové oplachy ucha, které mají stimulovat jeho prokrvení.

Vyzkoušet však můžete i jednoduché cvičení proti tinitu. Jak na to, se podívejte ve videu: