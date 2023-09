Naše babičky přidávaly do šamponu hřebíček. Dělejte to jako ony. Proč?

Hezké vlasy dokážou divy! Už naše babičky to věděly a snažily se uchovat si co nejhustější „hřívu“ do zralého věku. Jak k tomu využívaly obyčejný hřebíček?

Vlasy byly odjakživa symbolem životní energie, sexuality a plodnosti. Pro ženy proto znamenaly jeden z hlavních sexuálních taháků na ženicha. Žena s hustými kadeřemi totiž měla velkou šanci, že se vdá a navíc, že si bude moci nápadníka i sama vybírat. Hůř na tom byly krásky, kterým příroda dala vlasů poskrovnu. S každým scházejícím pramínkem vlasů totiž jejich ženský kredit klesal. A jim nezbývalo nic jiného, než zkusit získat svého potenciálního muže jinak – úsměvem, hezkou postavou nebo dobrou kuchyní…

Účesy měly smysl

Mužům se odjakživa líbili prostovlasé ženy. Těch ale bylo pomálu, protože se říkalo, že pohled na rozpuštěné vlasy může člověku vzít jeho životní energii. Proto spousta vdaných žen nosilo spletené copy, které ještě navíc halily do šátků. Nemohly totiž riskovat, že onemocní a nepostarají se o rodinu.

Stejně obezřetné byly i svobodné dívky, které měly vlasy spletené do pletených copů či drdolů, které si ještě navíc zdobily pentlemi či květy. Jediný okamžik, kdy se mohly vlasy uvolnit ze sevřený provázků, byl domov či manželská ložnice. Tam byla každá žena mezi svými a neočekávala, že by ji někdo jakkoliv ohrozil.

Spletené vlasy chránily jejich majitele proti zlým silám. Zdroj: Profimedia

Jiná doba, jiné ideály

Husté kadeře jsou v kurzu i dnes. Jenže, kdo je má? Žijeme v době stresu, špatné výživy (spousta jídel obsahuje velké procento konzervantů a éček, které vlasy zatěžují. Proto už naše babičky hledaly způsob, jak jejich růst a pevnost podpořit. Oblíbená byla třeba maska ze dvou rozšlehaných vajec, která měla vlasům dodat potřebné minerály. Jako stimulant růstu vlasů se používal i česnek, který se rozdrtil a vtíral k vlasovým kořínkům. Ale to není všechno, naši předkové měli ještě jednu vychytávku na husté kadeře – šampon s přídavkem kávy a koření. Jak to?

Zázvor prokrvuje vlasovou pokožku a stimuluje růst vlasů. Zdroj: Profimedia

Šampon s přídavkem

Výroba tohoto preparátu je snadná. Stačí, když do misky nalijete trochu dětské šamponu a smícháte ho s rozdrceným hřebíčkem. Směs pečlivě zamíchejte a přidejte do ní nastrouhaný oddenek zázvoru o rozměru lidského palce. Směs znovu promíchejte a nechte 7 dní odpočívat na klidném místě. Po uplynutí doby směs zceďte a nadávkujte do skleniček. Používejte ji před běžným mytím hlavy. Nádherně podpoří růst vlasů a vy budete konečně mít pořádné kadeře!

