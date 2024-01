Už na první pohled vás okouzlí výraznými květy. Málokdo by v nich ale hledal velkou léčivou sílu. V čem vám může pomoci ibišek súdánský?

Už na první pohled je to krasavec. A dobře to ví. Ibišek sudánský ve své domovině patří k oblíbeným rostlinám a hrdě ukazuje své mohutné květy. Ti, kteří vědí o jejich léčivých účincích, se je neostýchají sbírat a vyrábět z nich čaje, marmelády nebo hladký výživný prášek. Zhruba 15 – 30 % rostliny tvoří kyseliny (včetně kyseliny citronové, jablečné, vinné a hydroxycitronové, alkaloidy a antokyany. Důležitý je zejména silný oxidat quercetin – který má silně protizánětlivé účinky. Proč by ibišek neměl chybět ve vašem jídelníčku a jak vám může (zdravotně) pomoci?

Snižuje vysoký tlak

Říká se, že největšími spouštěči vysokého tlaku jsou stres, kouření, stoupající věk a nedostatek pohybu. Ať máte hypertenzi (tedy vysoký tlak) z jakéhokoliv důvodu, máme pro vás tip, jak ho snížit. Jedna studie z roku 2004 prokázala, že pití několika šálků ibiškového čaje denně má podobné účinky jako pojídání léků na vysoký tlak. Proto bylinkáři doporučují regulovat krevní tlak touto přírodní a nechemickou cestou.

Drží cholesterol na „uzdě“

Máte „vysoký cholesterol“? Pak byste měli pít ibiškový čaj… Alespoň si myslí vědci z Thajwanu, kteří zjistili, že ibiškový extrakt (stejně jako třeba červené víno) udržuje správnou hladinu cholesterolu v krvi. Zároveň zamezuje ukládání tuku v tepnách a tím pádem funguje i jako prevence infarktu. Ibišek zároveň obsahuje i flavonoidy a antokyany, které zlepšují zdraví srdce.

Klidní nervy

Aby toho nebylo málo, tak popíjení ibiškového čaje vám pomůže „zrestartovat“ paměť (například před důležitou poradou nebo zkouškami). Funguje jako první pomoc proti stresu, únavě a napětí. Doporučován je také lidem, kteří touží zhubnout, protože čaj redukuje chuť k jídlu a podporuje trávení.

Zázračný nápoj

Ibiškový čaj si připravíte snadno: 1 lžičku ibiškového čaje zalijte 250 ml vroucí vody. Nápoj nechte louhovat 10 minut a poté zceďte. Čaj má nakyslou chuť podobnou brusinkám, proto se doporučuje ho sladit medem. A dobrá zpráva: Každý šálek ibiškového čaje vás zásobí pořádnou porcí vitaminu C!

