In Green / Shutterstock

Každému se někdy stane, že jej něco bolí. Jsme lidé a bolest je (bohužel) v životě naprosto přirozená. Možná by vám ale mohl pomoci tento čaj. Je plný hořčíku, vápníku a draslíku a pomáhá od bolestí. Podívejte.

Jsme lidé, ne stroje. A každého někdy něco bolí. Je jen otázkou, jak se s bolestí chcete vypořádat. Někdo si vezme lék, někdo například gel, pokud jej bolí záda, nebo vazy a svaly, někdo se snaží bolest ignorovat.

Pokud vám však bolest nedá možnost se soustředit na běžný běh života, a zároveň do sebe nechcete ládovat žádné léky, může vám pomoci tento čaj. Je naprosto přírodní a obsahuje mnoho látek, které vám mohou od bolesti pomoci.

Youtube video, jak si udělat ibiškový čaj, najdete na kanále wikiHow:

Zdroj: Youtube

Ibiškový čaj

Ano, tento zázračný nápoj je ibiškový čaj, který je běžně dostupný prakticky kdekoliv. Najdete jej v lékárně, v obchodech specializovaných na čaj, v obchodech s bio potravinami, a je i možné jej objednat na internetu.

Jak vám ale čaj může pomoci od bolesti? Zaprvé obsahuje ibiškový čaj nemalé množství antioxidantů. Ty pomáhají bojovat proti volným radikálům v těle, a proto vám čaj pomáhá chránit před nemocemi, ale například také lépe hojit fyzické rány.

close info Profimedia zoom_in Ibiškový čaj vám pomůže zmírnit bolest a postará se, aby vaše tělo mělo dostatek vitamínů a minerálů.

Co se týče fyzických bolestí, ibiškový čaj je velice účinný co se uklidnění týče. Pokud vás něco bolí, je dobré to zaspat, a zároveň mít v žaludku něco teplého a uklidňujícího. Ibiškový čaj dokáže skvěle zmírnit bolest, a především se po něm dobře spí, ne například jako po černém čaji, který obsahuje kofein, po kterém se zpravidla spát moc dobře nedá.

Pokud vás tedy něco bolí, je naprosto ideální si udělat ibiškový čaj, chvíli počkat, až se vaše bolest zklidní, a následně se odebrat do říše spánku. Až se probudíte, bude vám lépe.

Vitamíny a minerály

Když vás něco bolí, nebo jste nemocní, vaše tělo je oslabené. Proto je velice důležité, abyste tělu doplnili vitamíny a minerály. I s tím vám ibiškový čaj pomůže, je v něm totiž velké množství hořčíku, který je důležitý pro funkci metabolismu, vápníku, který je nezbytný pro pevnost kostí a zubů, a draslíku, který pomáhá k vytvoření rovnováhy a udržení normálního poměru vody v tkáních, a tím pádem je nezbytný pro zdraví vašich ledvin.

Zároveň je ibiškový čaj bohatý na vitamíny, především na vitamín C, který je nesmírně důležitý pro zdraví a imunitu celého těla, a také vitamíny B, které vašemu tělu zaručují správnou funkci nervového systému.

Zdroje: www.darka-shop.cz, www.medicalnewstoday.com