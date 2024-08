Žízeň okamžitě zmizí: Jaká je nejlepší teplota vody k pití v létě

close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 12. 8. 2024 clock 3 minuty video

Pijete vodu teplou nebo extrémně ledovou a lidé ve vašem okolí jen kroutí hlavou? Na doplňování tekutin i konzumaci vody samotné existuje široké spektrum názorů. Jaké teploty by měla být voda, aby zahnala žízeň? To by mohlo zajímat každého, ale ani v tom se všichni neshodnou.

O vodě se říká všelicos Pijete hlavně vodu, protože víte, že pro vaše tělo je to stejně nejlepší a do nápojů není třeba přidávat to či ono? Nebo je pro vás voda důležitá při redukční dietě, obáváte se o hydrataci těla, chcete organismus pročistit? To všechno lidé zkoumají a přisuzují vodě. Zatímco jedni tvrdí, že nejvhodnější je voda vychlazená a téměř ledová, jiní zastávají teplou, která prý podporuje vyprazdňování. Na všecha tato tvrzení existuje řada protichůdných názorů. Co ale žízeň? Jak moc teplá či studená voda udělá to hlavní a zažene právě ji? Je lepší pít vodu ledově studenou nebo naopak teplou? Zda vám může studená voda pomoci při hubnutí vám poví v tomto videu Doctor Klaper, jehož příspěvky najdete na stejnojmenném YouTube kanálu společně s mnoha dalšími. Zdroj: Youtube Žízeň zaženou bublinky, ale hydrataci mohou škodit Jak je to tedy s vodou a žízní? Voda je rozhodně na zahnání žízně úplně nejlepší. I jinými tekutinami, které jsou sladké, slané, kyselé, sycené nebo dokonce úplně nezdravé, můžete doplnit tělu tekutiny, nicméně nic nezažene žízeň tak, jako čistá voda. A ta je navíc zdravá a nekalorická. Milujete vodu sycenou a připadá vám, že zažene žízeň lépe? Ano i ne. Nezdá se vám to? Sycená voda opravdu způsobí to, že již žízeň nevnímáme. Pocitově sice žízeň bublinková voda zažene dřív, nicméně naše tělo jen ošálí. Žízeň samozřejmě koresponduje s tím, co naše tělo potřebuje. V tomto případě však tekutin nedostane tolik, kolik by si přálo. Zatímco pocit žízně perlivá voda ukojí, organizmus nedostane potřebné množství tekutin, aby zůstalo ideálně hydratované. close info Profimedia zoom_in Máte obyčejné vody už po krk? Jemně ji ochuťte bylinkami, ovocem nebo zeleninou. I nevtívará chuť citronů nebo okurek je příjemná. Jaká je ideální teplota vody na pití? Nakonec jsme zase zpět u čisté vody a otázkou zůstává, zda teplá nebo studená. Jednoznačně je to právě chladná voda, která působí na naše smysly nejlépe. Nicméně, chladná neznamená ledově studená. Ač má každý trošku jiné preference, co se týče teploty studené vody, obecně se zdá být nejuspokojivější a nejvhodnější voda chlazená na 10 až 15 °C. Na příliš vychlazené vodě rozhodně není nic pozitivního a během letního horka nebo na dovolené v jižních krajích si můžete extrémně vychlazenými nápoji napáchat nemalé zdravotní potíže. Ty se pak projevují jako průjem a bolest žaludku, aniž byste se přejedli nebo dokonce pozřeli potraviny či nápoje kontaminované patogeny. Odborníci navíc varují před příliš chlazenými nápoji také všechny, kdo trpí kardiovaskulárními onemocněními. Rychlé zúžení cév po konzumaci velmi studené vody může vést až k problémům s krevním oběhem. Související články close Zdraví Každodenní pivo přináší nečekaný benefit, říká odborník video close Zdraví Lékařka jmenovala potraviny, které snižují hladinu cholesterolu video Zdroje: idnes.cz, health.clevelandclinic.org

tag Dehydratace Hydratace Léto Nápoj Organismus Pití Sodovka Tekutina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít