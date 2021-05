Indiánský horoskop: Jste had, bobr nebo datel. Jaké jsou vaše vlastnosti?

Původní obyvatelé Ameriky žili v sepjetí s přírodou a podle zvířat, která se pohybovala kolem nich, vytvořili idiánský kalendář. Jaký je třeba Sokol nebo Vlk? Co za zvíře jste vy? Podívejte se do našeho horoskopu!

Co vám dává sílu? Jakému zvířeti jste podobní právě vy? Jak byste obstáli za časů starých indiánských kmenů? Patřili byste ke stařešině nebo k neohroženým bojovníkům?

Sokol (21. 3. – 19. 4.)

Sokol je chytrý, bystrý a vnímavý. Vždy přinese nové nápady a ve společnosti je velmi oblíbený právě pro tuto vlastnost. Pokud chcete s něčím poradit, obraťte se na něj.

Bobr (20. 4. – 20. 5.)

Bobr je velmi šikovný a manuálně zručný. Není příliš bystrý, ale rukama to opravdu umí. Je tedy skvělý truhlář, kuchař nebo třeba zedník. Manuální profese jsou pro něj to pravé.

Jelen (21. 5. – 20. 6.)

Jelen je nabitý energií, miluje adrenalin, akci a společnost. Chodí rád na párty, ale i do kin a divadel. Je to prostě tvor společenský, tak na to myslete, když mu budete vybírat program.

Datel (21. 6. – 21. 7.)

Datel je pták, který klove do stromu stále na jedno místo, stejně to má i člověk, který je mu povahově podobný. Jde si za jedním cílem a drží se ho zuby nehty. Překoná každou překážku a nic mu není na obtíž.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Člověk přirovnávaný v indiánském horoskopu k lososovi je vodní živel. Miluje koupání, skákání do vody i vešekeré vodní sporty. Měl by mít mezi prsty blány, protože je to spíš takový obojživelník.

Medvěd (22. 8. – 21. 9.)

Medvědi jsou silní tvorové, tudíž i člověk tomuto zvířeti blízký je drsný, tvrdý a odvážný. Nebojí se žádné konfrontace a je si jistý svou silou a hlavně převahou.

Havran (22. 9. – 22. 10.)

Havrani jsou temní ptáci, tudíž i člověk podobný jemu miluje tajemství a temnotu. Čím větší záhada, tím více Havrana přitahuje a chce ji vyřešit. S Havranem jděte na nějakou únikovku, vždy ji vyřeší v rekordním čase.

Had (23. 10. – 22. 11.)

Hadi jsou slizcí a jim podobní lidé také. Falešní, ulhaní a jdoucí si za svým cílem i přes mrtvoly. Není nad ten slatný pocit načapat Hada při lži, jak se z ní snaží vykroutit.

Sova (21. 11. – 21. 12.)

Lidé Sovy jsou velmi chytří, uvědomělí a snaživí. Umí si sjednat pořádek a všichni je mají za přirozenou autoritu. Nemají rádi křivdu a vždy se postaví za slabšího.

Husa (22. 12. – 19. 1.)

Husa je skvělá kuchařka, umí jídla uvařit, dochutit i naservírovat jako v luxusní restauraci. Její um je široko daleko prohlášený, proto si ji hýčkejte.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Vydra nemá ráda společnost. Jde o jedince samorosty, kteří nejsou rádi středem společnosti, neumí mluvit s lidmi a z větší společnosti má přímo panickou hrůzu. Jinak jde ale o velmi milého a citlivého člověka.

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Vlci uznávají pravdu a nic než pravdu. Jak je jednou zklamete, nemáte šanci si to u nich napravit. Jdou vždy až na dřeň a za křivě obviněnou osobu by položili život.