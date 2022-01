Indiánský horoskop: jaké jste zvíře podle moudrých indiánů a co to o vás říká?

Západní horoskop o dvanácti znameních zvěrokruhu zná většinou každý. Velmi populární je i ten východní čínský s dvanácti zvířaty. A pak je tu i horoskop indiánský, který přisuzuje lidem vlastnosti jednotlivých posvátných zvířat.

Indiáni vždy věřili, že všechno ve vesmíru se vzájemně propojuje a působí na sebe. Vždy byli velmi úzce spjati s přírodou, kterou doslova uctívali. A tak není divu, že znali dokonale povahu a chování divokých zvířat. Podle data narození zjistíte, se kterým druhem se můžeme ztotožnit právě vy a co vám věští moudrost starých indiánů.

Sokol (21. 3. – 19. 4.)

Sokol je symbolem nebe, ušlechtilosti a královské vlády, který touží po vítězství a úspěchu. Snadno dokáže prolétnout všemi překážkami přímo ke svému cíli. Zrozenci sokola jsou bystří, stateční a mají dokonalé pozorovací schopnosti. Dokáží člověka prokouknout a vždy si skvěle poradí s životními nástrahami.

Sokol je symbolem nebe, ušlechtilosti a královské vlády. Zdroj: shutterstock.com

Bobr (20. 4. – 20. 5.)

Bobři jsou neskutečně pilní a pracovití. Často jsou spojováni s tvořivostí, pečlivostí a mírumilovností. Právě toto indiánské posvátné zvíře je těsně spojeno s respektem, prozíravostí a bezpečím. Bobři jsou nesmírně chytří a umí se vypořádat s jakoukoliv situací. Velice si zakládají na pocitu domova a vždy chrání svůj majetek. Pozor by si měli dávat na přílišnou svobodomyslnost.

Jelen (21. 5. – 20. 6.)

Jelen je pánem lesů, přímo srší životní energií, všudypřítomnou silou a vznešeností. Je symbolem smrti a znovuzrození. Zrozencům jelena není cizí vkus a jistá jemnost. Jejich největším darem je pochopení člověka jako takového. Velice dobře si uvědomuje, kdy brát a kdy přijímat, miluje kouzlo přírody a vždy v ní nabírá sílu.

Datel (21. 6. 21. 7.)

Datla měli indiáni vždy spojeného s uzdravováním a léčitelstvím. Byli přesvědčeni, že tento pták dovede pomáhat skrz duši, pochopení a své hluboké vnímání. Lidé narození v tomto období jsou vždy věrnými přáteli, kteří mají velké pochopení a jsou nesmírně starostliví. Většinou však ne ve svůj vlastní prospěch. Datel je společenský, pohodový, láskyplný a radostný. Jeho nevýhodou je, že si často neumí přiznat svou chybu a někdy přespříliš propadá citům.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Obratný a důvtipný losos má vždy dostatek vitality a je velmi hbitý. Bývá dokonale obdařen báječným instinktem, který mu pomáhá překonávat překážky vodního proudu. Všichni lososi se rádi učí novým věcem a chtějí ve všem vynikat. Zrozenci lososa milují být ve vedoucích funkcích, k čemuž jim dopomáhá sebevědomí a neústupná energie. Jsou velkorysí, prozíraví a ostatní podléhají kouzlu jejich osobnosti.

Medvěd (22. 8. – 21. 9.)

S medvědem máte vždy pocit naprostého bezpečí. Zároveň je pánem všech zvířat a strážcem lesů. Bývá plný odvahy, neohroženosti a obrovské síly. Občas se medvěd dokáže rozčílit a ostatní vystrašit. Jinak jsou laskaví, učenliví, opatrní, pečliví a obezřetní. Lidé narození v medvědu nabírají nové síly meditací a spánkem.

S medvědem máte vždy pocit naprostého bezpečí. Zdroj: shutterstock.com

Havran (22. 9. – 22. 10.)

Havrana vždy indiáni uctívali a spojovali ho s léčitelstvím a čistotou. Zároveň je symbolem znovuzrození a úspěšných kroků a činů směrem do budoucnosti. Havrani bývají mnohokrát samotáři a věnují se poznání tajemna. Berou věci, jak k nim přicházejí a jsou vyrovnaní. Nikdy jim není cizí filozofování, idealismus a optimismus.

Had (23. 10. – 22. 11.)

A vlastnosti hada? Nejtypičtější je neproniknutelnost, osobitost a schopnost vtěsnat se do lidské duše. Had vás zhypnotizuje pohledem, a tak často nevíte, co od něj můžete čekat. Když se cítí ohrožen, umí se bránit. Hadi jsou oblíbení, odvážní, vynalézaví a jdou si za svým cílem. V lásce bývají často majetničtí, přehnaně žárliví a zranitelní.

Sova (23. 11. - 21. 12.)

Sovy jsou podle indiánů nejzajímavějším posvátným zvířetem. Vzbuzují záhadnost, moudrost, bohatství, ale i temno a smrt. Oplývají věšteckými schopnostmi a jdou si vždy vytrvale za svým cílem. Snadno se dokáží obětovat pro druhé a rádi komunikují s inteligentními jedinci. Sova je vždy vášnivá, umí udržet tajemství a miluje hmotné statky.

Husa (22. 12. – 19. 1.)

Zrozenci husy jsou materiální a racionální. Zakládají si na tradicích a nevybočují z kruhu. Husa se pyšní vytrvalostí, odhodláním a někdy přílišnou tvrdohlavostí. Než Husa něco podnikne, dvakrát si to promyslí, ale pak už ji nic nezastaví. Husy milují úspěch a vědí, jak na něj. Nestojí o zbytečné rady, protože svého cíle dosáhnou vlastní vůlí.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Vydra se vyznačuje hravostí a bezprostředností. Neskutečně ráda pomáhá druhým, organizuje a plní si vytoužené cíle. Vydry bývají dokonalou matkou, která vždy chrání svá mláďata. Přesto miluje dobrodružství a ráda poznává nové věci. Srší životní energií a má perfektní schopnost rychle se přizpůsobit. Může se zdát, že je falešná a žárlivá, ale není to tak. Spíše je zvědavá, nekonfliktní a přátelská.

Vlci jsou citliví a plní emocí. Je jim blízké duševní tajemno a samota. Zdroj: shutterstock.com

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Vlci jsou citliví a plní emocí. Je jim blízké duševní tajemno a samota. Indiáni měřili vlka dvojím metrem. Buď byl osamělý, nesmělý a ostýchavý, nebo starostlivý a nápomocný druhým. Protože je moc důvěřivý, občas ho to srazí na kolena. Rád žije ve své fantazii a špatně se vyrovnává s realitou. Ve chvíli, kdy je nejhůř, změní se v dravou a nebezpečnou šelmu.

Zdroje: www.astrohoroskop.cz, www.womanonly.cz, www.damskydenik.cz