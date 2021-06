Instantní káva: Je zdravá, nebo byste se jí měli vyhnout?

Zná to skoro každý. Je brzké ráno a potřebujeme se probrat do nového dne. Mnozí z nás si představí šálek horké a voňavé kávy. Ranní shon nám nedovolí věnovat se přípravě kvalitního espressa, a tak vezmeme zavděk rychle připravenou instantní kávou. Stačí vhodit jednu či dvě lžičky granulek nebo prášku do hrnku a zalít horkou vodou a káva je na stole.

Co je instantní káva a jak se vyrábí?

Vše začne sušením vyextrahovaných mletých pražených zrn kávovníku. Poté se vzniklý silný kávový extrakt za teplot okolo 100 °C prudce zchladí na pouhé 4 °C. Právě tato fáze značně ovlivňuje budoucí kvalitu instantní kávy. Následně proběhne sušení, které se provádí dvěma metodami:

Sušení mražením (Freeze drying)

Kávový koncentrát ve vakuu se zmrazí při teplotách kolem – 45 °C a obsažená voda se postupně zkrystalizuje. Takto zmrzlý kávový koncentrát se rozemele na požadovanou velikost a následnou sublimací jsou led i voda naprosto odstraněny ze zmražených granulí. Vznikne tak vysušená káva v menších či větších krystalcích světle hnědé barvy. A víte, že tato metoda vznikla v období druhé světové války během pokusů k výrobě trvanlivých potravin pro vojáky?

Pravidelné pití instantní kávy významně snižuje riziko mnoha degenerativních onemocnění. Zdroj: Profimedia

Sušení sprayováním (Spray drying)

Druhý způsob sušení probíhá tak, že se silný kávový koncentrát rozpráší na jemné kapičky v horní části vysoké sušící věže a současně je sem přiváděn horký vzduch. Vlivem toho dopadají na dno zásobníku už postupně se sušící kávové kapičky. Protože tento proces probíhá za velmi vysokých teplot, spousty přirozených vlastností kávy je při něm ztraceno.

Jaký vliv má instantní káva na naše zdraví?

Pomáhá či škodí?

Například výživová poradkyně Radka Kloučková tvrdí, že "rozpustná káva obsahuje dokonce více antioxidantů než káva zrnková. Možná vás překvapí, že je nejen méně kalorická, ale obsahuje i méně kofeinu."

Jen pro srovnání: v hrnku instantní kávy je 30 až 90 mg kofeinu, v hrnku běžné zrnkové kávy něco okolo 70 až140 mg. Takže je ideální právě pro ty, kteří omezují příjem kofeinu.

Pravidelné pití instantní kávy také významně snižuje riziko mnoha degenerativních onemocnění. Podle Garyho W. Arendashe, Ph.D., profesora floridského Centra pro výzkum Alzheimerovy choroby, kofein v kávě působí jako výborná prevence proti Alzheimerově chorobě. A nejen to! Údajně dokáže do jisté míry léčit i Alzheimerovu chorobou poškozený mozek.

Stejně jako jiné kávy, tak se i instantní káva podílí na snižování rizika diabetu II. typu a podle výsledků posledních výzkumů se vědci domnívají, že pravidelná konzumace jakékoliv kávy působí i jako prevence rakoviny.

Rozpustná káva obsahuje dokonce více antioxidantů než káva zrnková Zdroj: Profimedia

Dříve se tradovalo, že rozpustná káva obsahuje rakovinotvorné akrylamidy. Ovšem množství této chemické látky je v ní ve skutečnosti daleko menší než to, které běžně přijímáme s potravou.

Takže hurá na kvalitní a zdravou kávu! Do kavárny, k přátelům, prostě tak, kde to máte rádi. A vychutnávejte a užijte si kávu jakoukoliv, a to i tu instantní!