Ničí instantní káva zdraví? Proč se jejímu pití hodně lidí vyhýbá?

Někdo ji miluje, jiný by ji nepozřel a tvrdí, že nemá s kvalitní kávou nic společného. Jedná se o instantní kávu. Ta bývá občas považována až za nebezpečnou. Jak to je s instantní kávou doopravdy?

Instantní káva je oblíbená na celém světě, především pak v Evropě, Rusku, Číně a Turecku ji lidé upřednostňují před kvalitní praženou. Lidé ji mají rádi hlavně proto, že je hned hotová, snadno se připravuje a navíc nestojí moc peněz.

Instantní káva se u nás vyskytuje ve formě prášku nebo granulí. Oba druhy se připravují z pražených zrn kávovníku. Instantní káva je vlastně klasicky připravená káva, ale koncentrovanější a prošla dehydračním procesem.

Poprvé byla instantní káva naservírována ve Velké Británii roku 1771 pod názvem kávová směs. Následovaly experimenty Američanů z roku 1853 a vše završil Japonec Dr. Sartori Kato roku 1903. Ten si svou metodu využití kávy nechal patentovat. Instantní káva tak spatřila světlo světa o 130 let dříve než klasické espresso.

Vliv instantní kávy na zdraví je stejný jako zrnkové

Vliv instantní kávy na zdraví je stejný jako vliv kávy zrnkové. Pokud tedy nejste matka v očekávání nebo nekojíte a nemáte jiná zdravotní omezení, umírněné pití kávy na vás bude spíš mít blahodárný vliv. Káva obsahuje vitamíny a antioxidanty, zlepšuje náladu, soustředěnost a v neposlední řadě dodává tělu energii.

Samozřejmě se bavíme o pití jednoho až dvou káv denně, nesmíte pít jednu kávu za druhou. Káva totiž obsahuje kofein, který je v malém množství prospěšný, ale ve velkém nebezpečný. V instantní kávě je ho menší množství než v klasické zrnkové. Lžička rozpustné kávy ho obsahuje 30 – 90 mg a lžička zrnkové 70 – 140 mg.

U instantní kávy nevíte nic o původu zrn

Největší nevýhodou pití instantní kávy je to, že nevíte nic o původu zrn. Maximálně tak zjistíte, že se jedná o odrůdu arabica nebo robusta. Ale je více než jasné, že právě proto se na její přípravu nebudou používat ta nejkvalitnější kávová zrna.

Pokud jste slyšeli, že pití instantní kávy způsobuje rakovinu, nevěřte tomu, není to tak jednoznačné. Tato káva sice obsahuje akrylamid, což je karcinogen, ale ten se objevuje třeba i ve smaženém jídle. V kávě vzniká proto, že je při pražení vystavena teplotě 120 °C a více, a to dlouhou dobu. Studie také ukazují, že na rozdíl od zrnkové kávy je tohoto karcinogenu v instantní kávě dvojnásobně více. Stále je to ale jen stopové množství, které by nemělo našemu tělu nijak ublížit.

