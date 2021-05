Nejlepší kondicionér si vyrobíte doma: Jablečný ocet a rozmarýn dokáží zázraky

Za přípravky na vlasy utratíte i tisíce korun měsíčně, ale stále jste se nesetkali s vytouženými výsledky? Řešení přitom dost možná vyjde mnohonásobně levnější a zároveň je mnohem ekologičtější. Slyšeli jste o kondicionéru z jablečného octa?

Jablečná ocet má nejen v kuchyni mnoho využití. Je skvělý na dochucování salátů, pomůže při úklidu, umí nastartovat metabolismus, čistí pleť, a dokonce umí dodat vlasům přirozený lesk a objem. Dokáže tak nahradit vlasové přípravky, jejichž cena se v obchodech může pohybovat i ve stovkách korun. Jablečný ocet je zkrátka zázrak, na který se dlouhou dobu zapomínalo…

Jablečný ocet pomůže našemu tělu, naši domácnosti a domácím mazlíčkům Zdroj: Profimedia

Jablečný ocet na hubnutí i pro lepší pleť

Ocet z jablek má mnohostranné využití, a to nejen v kuchyni. Podle mnohých studií pomáhá například nastartovat metabolismus, a tak má příznivý vliv na hubnutí. Stačí každé ráno vypít sklenici vlažné vody s jednou polévkovou lžící jablečného octa a výsledky by na sebe neměly nechat dlouho čekat. Jablečný ocet zároveň dodá do střev prospěšné bakterie, zbaví nadýmání, podporuje imunitní systém a pomáhá odplavovat toxiny z těla.

Pomáhá ale i při zevnější aplikaci. Stačí si napustit horkou vanu a do ní vlít jeden hrnek jablečného octa. Taková lázeň má příznivý vliv na mnoho kožních onemocnění včetně akné. Pokožka po vykoupání ve vodě s obsahem jablečného octa zároveň rozzáří.

Kondicionér z jablečného octa

Z jablečného octa lze připravit i kondicionér, který vašim vlasům dodá lesk a objem. Po jeho aplikaci budou rovněž mnohem snadnější vlasy rozčesat.

Co na něj budete potřebovat?

30 mililitrů jablečného octu

10 kapek rozmarýnového esenciálního oleje

1 malou lahvičku, ideálně skleněnou

Postup:

V první řadě je nutné řádně vymýt lahvičku, ve které budete kondicionér uchovávat. Následně do ní přidejte obě ingredience. A je hotovo! Před každým použitím je pak jen nutné obsah řádně protřepat.

Rozmarýn je pro krásné a zdravé vlasy Zdroj: Rido / Shutterstock.com

Vlasy jako z magazínu

Při mytí vlasů postupujte jako obvykle. Použijte svůj oblíbený šampon a opláchněte. Ve finále pak stačí dvě lžíce domácího kondicionéru smíchat s 250 mililitry vody a s tou pak vlasy polévat. Ocet je kyselý, takže neutralizuje zásaditý efekt šamponu, což je ihned znát na dotek. Vlasy jsou totiž velmi jemné. Rozmarýnový olej zase stimuluje růst vlasů a napomáhá jejich větší síle, odolnosti a pevnosti. Podle některých informací by měl dokonce předcházet vzniku lupů.

