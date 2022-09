Proč si naše babičky denně vařily čaj z jablečníku: Pomůže nejen proti kašli

Jablečník je tradiční léčivá bylinka, která vám pomůže s mnoha zdravotními neduhy. Má totiž velmi pestré a blahodárné účinky. Můžete si z něj udělat nejen lahodný čaj, ale i sirup nebo tinkturu.

Jablečník obecný (Marrubium vulgare)

Jablečník obecný znali již staří Egypťané. Jedná se o tradiční léčivou bylinku, která původem pochází z oblastí jižní a střední Evropy a také Střední Asie. V současné době je velice rozšířená i v Severní Americe, Austrálii a Oceánii. U nás na ni většinou narazíte na rumištích, v blízkosti plotů, cest a suchých křovin, anebo na suchých kamenitých stráních. Jablečník spadá do čeledi hluchavkovitých rostlin a možná jej znáte pod lidovým názvem buřina, šedivka, samaritánka nebo vonný klas.

Pro rostlinu jsou typické vejčité, tupě zubaté vzpřímené listy a drobné bílé nebo jemně fialové pyskaté květy v kulovitých lichopřeslenech. Zdroj: shutterstock.com

Jak jablečník poznáte

Tato vytrvalá bylina dorůstá většinou až do výšky 60 cm. Její čtyřhranná lodyha je přímá, bíle plstnatá a uvnitř dutá. Pro rostlinu jsou typické vejčité, tupě zubaté vzpřímené listy a drobné bílé nebo jemně fialové pyskaté květy v kulovitých lichopřeslenech, které se objevují během celého léta. Samotný název bylinky vznikl podle její vůně, protože její listy i květy příjemně voní po jablkách.

Proč se bylinka sbírá

Jablečník je pro lidské zdraví důležitý díky obsaženým silicím, tříslovinám, saponinům, hořčinům, pryskyřici a kyselině ursolové. Sbírá se hlavně nať bez spodních dřevnatých částí.

Co všechno jablečník léčí

Jablečník i podle vědců velmi dobře posiluje celý trávicí systém. Protože výborně povzbuzuje chuť k jídlu, často se používá k léčbě nechutenství. Pomáhá při žaludečních slabostech, zažívacích potížích, bolavém žlučníku a žlučových kamenech. Často se jablečník využívá i jako první pomoc při průjmech nebo na pálení žáhy a proti některým střevním parazitům. Ve Starém Egyptě se používal dokonce proti působení jedů.

Jablečník je častým pomocníkem při respiračních potížích a během kataru průdušek a kašle, kdy velice dobře napomáhá uvolňovat hleny. Bylinku můžete také využít v koupeli na špatně se hojící a hnisavé rány a k léčení mnoha vyrážek a ekzémů. Velmi se uplatňuje i v léčbě nemocných jater, zánětu lymfatických žláz, poruchách cévního systému a při chudokrevnosti. Má však také velmi pozitivní vliv na nervovou soustavu, podporuje správnou srdeční činnost a ženám úspěšně optimalizuje menstruaci.

Název jablečník vznikl podle vůně bylinky, protože její listy i květy příjemně voní po jablkách. Zdroj: Sarey Both Uy/shutterstock-.com

Udělejte si léčivý odvar

Listy jablečníku mají poměrně hořkou chuť, a tak je vždy lepší ho zkombinovat i s jinými léčivými bylinkami. V případě, že z něho budete chtít konzumovat čaj, stačí přidat do konvice k ostatním bylinám jednu až dvě čajové lžičky řezané suché natě této blahodárné léčivky. Po 15 minutách čaj slijte a pijete ho vlažný, nejlépe ráno a večer.

Z jablečníku si můžete vyrobit i sirup

Je to velice jednoduché a zvládne to každý. Asi 100 g usušené natě vložte do ¾ l studené vody a nechte odstát až do následujícího dne. Potom výluh přeceďte přes sítko nebo jemné plátýnko a společně s ½ kg cukru uvařte až do zhoustnutí. Zpravidla se při potížích užívá třikrát denně jedna čajová lžička.

