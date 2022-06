4 pádné důvody, proč se koupat v jablečném octu

O skvělých účincích jablečného octa jste už asi slyšeli. Co však možná nevíte, je to, že pozitivně působí i na pokožku. Proč si ho tedy rovnou nepřidat do koupele?

A nejen na pokožku má jablečný ocet blahodárný vliv, příznivě působí i na vlasy a nehty a můžete se díky němu zbavit i některých zdravotních potíží. Je doslova nabitý zdravím, respektive látkami, které zdraví prospívají, jako jsou vitamín C, hořčík, železo, draslík, pektin, kyselina pantotenová, biotin, vitamíny skupiny B či probiotika. Rozhodně byste měli mít jablečný ocet doma stále po ruce, a to nejen v kuchyni na vaření, ale také v koupelně. Přidejte si ho do koupele, obzvláště pokud trpíte níže uvedenými potížemi.

Užijte si koupel s jablečným octem. Prospějete tím své pokožce. Zdroj: Profimedia

1. Ekzémy, pupínky, akné

Trápí-li vás pupínky, vyrážky nebo akné na různých částech těla, je koupel s jablečným octem je ta pravá volba. Jablečný ocet snižuje pH pokožky a společně s je antibakteriálními účinky nemají bakterie šanci. Právě pokožka s nízkým pH je odolnější a ekzémy se jí vyhýbají.

2. Kvasinky nemají šanci

Kvasinky jsou poměrně častým problémem, kterým trpí miliony lidí po celém světě. Jsou naší součástí, žijí na naší kůži, nicméně pokud se přemnoží, pokožka zarudne, svědí a mohou se objevit i nevzhledné červené nebo bílé flíčky. Jablečný ocet je první pomocí v případě plísňových infekcí kůže.

3. Nepříjemný zápach

Nemůžete se zbavit tělesného zápachu? Spolu se změnou jídelníčku jsou vhodné právě koupele s jablečným octem. Bakterie, které se smíchají s potem způsobují nepříjemný zápach a jablečný ocet dokáže svému nízkému pH odradit všechny mikroby.

4. Vrásky

Máte-li vrásky pouze z vrásek, jako jediného problémy s pokožkou, i v tomto případě může být ocet pomocníkem. Vrásky se tvoří na různých místech na těle, třeba na dekoltu, krku, pažích nebo na bříšku, takže se do koupele ponořte až po krk.

Do každé koupele přidejte jablečný ocet. Zdroj: Andrea Melenová

Kolik a jak?

V jakém množství jablečný ocet přidat do koupele? Nalijte jeden až dva hrnky do středně napuštěné vany a můžete přidat i pár kapek svého oblíbeného éterického oleje. V lázni stačí poležet 20 minut, poté se osprchujte vlažnou vodou a ošetřete pokožku hydratačním krémem.

