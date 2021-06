Rozpouštěč tuku z jablečného octa a fíků. Zhubnete a pročistíte tělo

Trápí vás nadváha a vyšší hladina cholesterolu a dalších tukových látek v krvi? Právě tyto látky mohou za srdeční onemocnění, infarkty a mozkové příhody. Zkuste jim předejít pomocí jablečného octa a fíků.

V dnešní době se téměř každý snaží zhubnout. Nejlépe rychle a bez námahy. Tak to bohužel nefunguje. Jako u každé změny, i zde se musí překročit komfortní zóna. Dostatek pohybu a vyvážená strava je jasným receptem, jak přetvořit tělo a zdraví tak, jak si přejete. Zlepšete své výsledky pomocí některých přírodních prostředků. Mezi ně patří jablečný ocet a fíky.

Může jablečný ocet pomoci s hubnutím?

Studie na zvířatech zjistily, že kyselina octová může podporovat odbourávání tuků několika způsoby. Může snížit jejich ukládání, zvýšit spalování, snížit chuť k jídlu a zlepšit hladinu cukru v krvi a inzulínovou reakci. Navíc, jablečný ocet částečně pomáhá podporovat plnost žaludku, což může vést ke snížení celkového příjmu kalorií. Mezi další zdravotní výhody jablečného octu patří snížení hladiny cukru v krvi a inzulínu, zvýšení citlivosti na inzulín, snížení hladiny cholesterolu, zlepšení příznaků PCOS a likvidace bakterií a virů.

Jablečný ocet má velké zdravotní benefity. Zdroj: Shutterstock

Fíky a jejich účinky na zdraví

Šťavnaté plody obsahují balastní látky, jež stabilizují hladinu cukru v krvi, mají nízký glykemický index a po jejich konzumaci dochází ke snížení pocitu hladu. Navíc jsou nabité prospěšnými látkami jako je ficin, polyfenoly, vitamín B6, vápník, železo, hořčík a mangan. Také obsahují draslík a rostlinné steroly, které pomáhají předcházet kardiovaskulárním chorobám a snižují cholesterol. Obsahují také vlákninu, která je k hubnutí a celkovému zdraví nezbytná.

Šťavnaté plody obsahují balastní látky, jež stabilizují hladinu cukru v krvi. Zdroj: HandmadePictures/Shutterstock.com

Jak si vyrobit rozpouštěč tuku?

Budete potřebovat sušené fíky, jablečný ocet, sklenici a párátka. Drink si připravte večer a vypijte ho druhý den ráno. Jaký je postup? Nalijte 2 dl jablečného octa do dobře vyčištěné skleněné nádoby. Vezměte tři sušené fíky a propíchněte je párátky ze všech stran. Poté je vložte do sklenice. Směs dejte do lednice a fíky nechte marinovat. Ráno si na nich můžete pochutnat.

Zbylý jablečný ocet nevyhazujte. Můžete ho opakovaně použít až sedm dní po sobě. Celou kůru byste měli aplikovat po dobu dvou týdnů. Poraďte se však předem se svým lékařem.