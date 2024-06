Říká se, že na ledvinové kameny trpí až 5 – 10 % evropské populace. Patříte mezi vyvolené? Jak se tohoto neduhu můžete zbavit?

Ledvinové kameny nejsou žádná legrace. A podle statistik jimi trpí nejvíce třicátníci, čtyřicátníci a někdy i padesátníci. Jak se projevují? „Já měla pořádnou bolest podbřišku. Myslela jsem, že mám infekci močových cest, ale na urologii mi zjistili, že hlavní příčinou jsou ledvinové kameny,“ svěřuje se čtenářka Jana z Olomouce.

Dalšími symptomy může být zácpa, nutkavé nebo přerušované močení, krvavá nebo zakalená moč. Pokud je kámen větší a musí urazit cestu z ledvin do močových cest, často to pocítíte bolestí v boku, která vystřeluje až do třísel. Podle odborníků není vhodné takové projevy ignorovat a raději je lepší vše zkonzultovat s lékařem.

Autor videa, Václav Vocásek, vám doporučí cvičení na posílení ledvin. Více na kanále YouTube.com.

Systém sněhové koule

Kameny v ledvinách se samozřejmě neobjevují jen tak… Podle výzkumů je způsobuje většinou špatný životní styl. Ať už jde o nedostatečný pitný režim, špatnou stravu (s nadměrným příjmem vápníku a bílkovin) a stres.

Všechny tyto věci se odráží na kvalitě a složení moči. U zdravého člověka je tato odpadní tekutina v rovnováze. Ale u nemocného se objevují nadbytky krystalických látek jako je kyselina močová, kyselina šťavelová, vápník, hořčík nebo fosfát.

A pak už to jde stylem sněhové koule. V moči vzniknou krystalky, které se na sebe nabalují. A z nich pak vzniknou ledvinové kameny, které začnou dělat v těle neplechu. Kromě bolesti vám mohou přinést i poškození orgánů, proto je důležité se jich co nejdříve zbavit.

V rukou lékařů...

Nejlepší cestou je samozřejmě zajít k lékaři, který zváží jejich odstranění. Větší kusy se odebírají chirurgicky, ale pokud je kamínek menší a projde močovými cestami, lze použít preparáty k jeho rozpuštění a vyplavení.

Léčba spočívá v preparátech jako je citrát draselný nebo bikarbonát sodný, které zvýší pH moči. Pod jejich vlivem se pak kameny začnou pomalu rozpouštět a vyplavovat z těla.

Vyřeší to jablečný ocet?

V lidovém léčitelství existuje také spousta postupů, jak se menších kamenů zbavit. Nejvíce adorovaný je jablečný ocet. Ještě, než ho začnete používat jako podpůrnou léčbu, zkonzultujte to s lékařem.

Vědecké výzkumy sice prokázaly účinky octa, ale na druhou stranu nejde o samospásný a při nekontrolovaném množství vám může způsobit jiné zdravotní komplikace jako je třeba narušené trávní.

Dalším typickým jevem je pokles draslíku v těle, které může způsobit řídnutí kostí (osteoporózu). Odborníci také varují před kontraindikací s léky. Octová kúra není vhodná například pro lidi, kteří berou inzulín, digoxin nebo diuretika.

close info Profimedia zoom_in Jablečný ocet je prevencí ledvinových kamenů.

Pozor na spojení s léky

Samotné použití jablečného octa je jednoduché. Stačí zamíchat dvě lžíce do sklenici s vodou a vypít to… Jablečný ocet může sloužit nejen jako podpůrná léčba ledvinových kamenů, ale také coby prevence.

Pokud by vám dvakrát nechutnal, pak můžete použít jiné přírodní prostředky. Hodně se mluví o šťávě z granátového jablka, která napomáhá očistě těla a udržení zdravých ledvin. Ale opět je tu jedno ale…

Granátové jablko není vhodné pro ty, kteří berou léky na játra či krevní tlak. Rizikové je i pro nemocné, kteří užívají medikaci s látkou zvanou rosuvastatin

Léčivé účinky granátového jablka

Šťáva z granátového jablka se používá ke zlepšení celkové funkce ledvin. Vyplaví kameny a další toxiny z vašeho těla. Je nabitá antioxidanty, které pomáhají udržovat ledviny zdravé a může hrát roli v prevenci vzniku dalších kamenů. Šťávu z granátového jablka byste neměli pít, pokud užíváte léky na krevní tlak, léky na játra či léky obsahující účinnou látku rosuvastatin.

close info Profimedia zoom_in Šťáva z granátového jablka podporuje funkci ledvin.

Dieta jako základ

Pokud se chcete vyhnout ledvinovým kamenům, udělejte si inventuru jídelníčku. Podle vědeckých výzkumů byste měli dodržovat podobnou dietu jako lidé s vysokým krevním tlakem. Nedávno se zjistilo, že „tlakaři“, kteří dodržují doporučené stravovací návyky, mají o 35 % menší riziko ledvinových kamenů.

Snažte se proto jíst co nejvíce ovoce, zeleniny luštěnin, ořechů. Snižte přísun mléčných výrobků, živočišných bílkovin, bílé mouky a sladkostí. Nevhodná jsou také jídla s nadbytkem soli nebo šťavelanů (špenát, jahody, čokoláda, kakao). Pokud to jde, vysaďte alkohol.

