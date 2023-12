Plavání v bazénu je jistě vhodnou sportovní aktivitou, ale musíme si dobře uvědomit také rizika, která s ním přicházejí a v nejlepším případě se jim naučit předcházet. Když už se však stane, že se nevyhneme třeba obvyklé plísni na nehtech u nohou, pokusme se o léčbu podle receptu našich předků.

Plavání v bazénu je jistě vhodnou sportovní aktivitou, ale musíme si dobře uvědomit také rizika, která s ním přicházejí, a v nejlepším případě se jim naučit předcházet. Když už se však stane, že se nevyhneme třeba obvyklé plísni na nehtech u nohou, pokusme se o léčbu podle receptu našich předků.

V youtubovém kanálu Yngland uvidíte popis jednoduché metody, jak se zbavit plísně na nohou:

Zdroj: Youtube

Co je to onychomykóza

Co je to nehtová plíseň, jak a proč vzniká? To jsou otázky, na které bychom si měli umět odpovědět, pokud s ní chceme účinně bojovat. Onychomykózu, neboli plísňové onemocnění nehtů, mají na svědomí plísně, kvasinky i mikroskopické houby. Není to nic tak výjimečného, s podobnými problémy se podle statistik v průběhu života potýká každý desátý člověk – a polovina z toho dokonce opakovaně.

Starší oslabení lidé jsou v nevýhodě

Nejčastěji se onychomykóza objevuje u starších lidí, při oslabené imunitě organismu nebo v případě, že jsme nuceni (například z pracovních důvodů) po dlouhou dobu chodit v uzavřené obuvi, kde se může noha zapařit. Velmi rizikové jsou také návštěvy bazénu nebo sauny, zvláště pokud chodíme bosí. Nežádoucí mikroorganismy mohou také snáze napadnout poškozený nehet.

Poznejte ji včas

Onychomykóza se zpočátku projevuje hlavně svěděním kolem nehtového lůžka, případně také zarudlostí. Brzy se ale začne měnit i tvar a barva samotného nehtu, který znatelně žloutne, později dokonce zelená, bělá či černá a zesiluje. To, že se ztlušťuje ale ještě neznamená, že bude pevnější než jindy – právě naopak se stává křehkým, lámavým.

close info 123RF, lenetssergey zoom_in Při úpravě nehtů je dobré všímat si všech i drobných odlišností od normálu

Léčba je důležitá

V případě neléčené mykózy, tedy plísně, nehtů, se budeme později potýkat také s velmi nepříjemných zápachem a bolestivou chůzí. Je proto jistě vhodnější nepřehlížet prvotní příznaky a začít s bojem o zdravé nehty co nejdříve. Pokud bychom vše nechali jen na samotné přírodě, mohli bychom se následně divit problémům přeneseným do jiných částí těla.

Kouzelný jablečný ocet

Jestliže si počínajícího plísňového onemocnění všimneme včas, je velmi pravděpodobné, že se nám jej podaří vyléčit v teple domova poměrně jednoduchým způsobem. Jde totiž o kúru, kterou si zajistíme koupelí ve vodě s přídavkem jablečného octa. Na běžně velký lavor přidáme asi tři lžíce octa a pokud máme k dispozici, tak bude prospěšných i pár zrnek hypermanganu. Nohy do této lázně ponořte přibližně na čtvrt hodiny a uvidíte, že se stav začne brzy zlepšovat. Zarudnutí i svědění by mělo být minulostí a k dalšímu rozvoji problémů již nedojde.

Prevence je nejlepší

Chceme-li předejít i těmto prvotním problémům, je dobré nehty po návštěvě bazénu, sauny nebo jiných společných prostor, v nichž je zvýšená vlhkost, preventivně ošetřit právě potřením roztoku jablečného octa a vody. Předejdeme tak následným možným problémům a nutnosti jejich řešení.

Zdroje: www.healthshots.com, www.vasemanikury.cz, www.footandanklespec.com