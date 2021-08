Proč si jednou za měsíc umýt vlasy jablečným octem? Je to úžasná věc!

Používáte na své vlasy ty nejdražší šampóny, které opěvují celebrity v televizních reklamách a i přesto je nemáte takové, jaké byste chtěli? Pak bude asi někde chyba! V jistých případech totiž neplatí, že co je drahé, je také kvalitní. Co takhle sáhnout po jablečném octu?

Jablečný ocet jistě znáte, používá se nejen v kuchyni, ale naše babičky ho používaly v domácnosti k mnoha vychytávkám. Nejen na hubnutí, odstraňování vodního kamene, ale také aby měly krásné a lesklé vlasy.

Jablečný ocet totiž vašim vlasům vysloveně prospívá, čistí je, dodává jim lesk a hustotu. Také ozdravuje pokožku hlavy, odstraňuje lupy a v neposlední řadě ničí bakterie a plísně na svědivé pokožce. Také se po něm vlasy netřepí a houstnou.

Jablečný ocet podporuje krevní oběh

Jde v podstatě o to, že látky z jablečného octa podporují krevní oběh, pokud si jím tedy oplachujete vlasy, má tento proces antiseptické, antimykotické a antivirové účinky. Pokud vlasy myjete komerčními prostředky, jsou často suché, poškozené a lámavé. Jablečný ocet udržuje přirozené pH pokožky, proto se vám s ním toto nemůže stát.

Jablečný ocet si nemohou vynachválit především ti, kteří mají lupy. Zdroj: profimedia.cz

Jablečný ocet si nemohou vynachválit především ti, kteří mají lupy. U těch je najít správný šampón opravdu velká výzva. Proto využijte antibakteriální a protiplísňové vlastnosti, které jablečný ocet má a vašich vlasů lupy zbaví. Navíc předchází jejich opětovné tvorbě.

Jablečný ocet je i skvělá alternativa ke kondicionéru. Vyhlazuje kutikuly, tím brání zamotávání a kartáč pak po nich snadno klouže. Také dodává živiny do vlasových buněk, posiluje kořeny a podporuje jejich růst.

Při pravidelném používání budou vaše vlasy zdravé a lesklé

Když budete ocet používat pravidelně, zlepší se i vlasová pórovitost a ty pak nejsou roztřepené. Také odráží světlo a jsou silnější, zdravější, lesklejší a krásnější.

Při pravidelném používání budou vaše vlasy zdravé a lesklé Zdroj: kei907/Shutterstock.com

Nesmíme zapomenout ani na to, že jablečný ocet obsahuje důležité vitamíny a minerály, které jsou pro vlasy důležité. Mluvíme především o vitamínu C a B.

Oplach na vlasy, který je ideální použít jednou měsíčně, spočívá v tom, že smícháte několik lžic jablečného octa s vodou. Poté, co vlasy klasicky umyjete, tuto směs vylijete rovnoměrně na vlasy a vmasírujete do pokožky. Necháte několik minut působit a pak vlasy i pokožku hlavy důkladně opláchnete. Nebojte se, zápach by měl po opláchnutí z vlasů zmizet.

Zdroj: www.rehabilitace.info.cz, www.vivantis.cz, www.bio-life.cz