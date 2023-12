Jablečný ocet je levný lék na spoustu neduhů. Proč byste ho měli pít co nejčastěji?

Tento kvašený nápoj znali už i naši předkové. A dodnes je součástí různých pokrmů, ať už se jedná o nakládanou zeleninu (pickles), polévky, omáčky, pomazánky nebo různé dipy. Zajímavé je, že jablečný ocet není jen kuchyňskou přísadou, ale také přírodním lékem na spoustu neduhů. Výzkumy prokázaly, že redukuje cukr v krvi, urychluje hubnutí, posiluje imunitní systém a ještě si poradí s různými kožními obtížemi jako je akné! Pokud je vám padesát, měli byste bonusy jablečného octa využívat denně. Jak tuto blahodárnou tekutinu můžete užívat?

Octová kúra

Abyste mohli čerpat zdravotní bonusy jablečného octa, je nejlepší si jeho užívání načasovat na dobu před jídlem nebo těsně před spaním, ale maximálně kolem 21. hodiny večerní. Klinické testy totiž prokázaly, že pokud si dáte dvě lžíce jablečného octa nalačno před spaním, podpoříte tím metabolismus a tím pádem i hubnutí. Ale pozor, tato večerní redukční kúra není vhodná pro lidi, které trápí pálení žáhy nebo reflux. Ocet by mohl obtíže jedině zhoršit!

S dávkami začněte pomalu

Užívání jablečného octa není jen tak. Jeho příliš intenzivní chuť může způsobovat nevolnost nebo různé druhy podráždění. Proto odborníci doporučují začít s ním pozvolna. Nejdříve užívejte ½ polévkové lžíce denně a pozvolna dávku přidávejte, až se dostanete na maximální množství 30 ml – tedy dvou polévkových lžic.

Ředit, ředit, ředit!

Jablečný ocet obsahuje 5 – 6 % kyseliny octové a pokud byste ho pili rovnou, zřejmě byste riskovali poškození zubní skloviny. A nejen to! Samotný ocet by mohl způsobit i další škody na zdraví, třeba popálit jícen, který není uzpůsobený na vstřebávání příliš kyselých látek. Pokud tedy budete jablečný ocet užívat, je vhodné jej zředit vodou. Ideální koncentrace je 250 ml vody na 2 lžíce jablečného octa. Pokud chcete, můžete kromě vody použít ochucenou tekutinu, například bylinný čaj nebo ovocný koktejl. Zamaskovat ostrou chuť octa můžete také tím, že ho přidáte do různých salátových zálivek, omáček nebo marinád.

Trik s brčkem

Pokud se bojíte, že by vám „octová kúra“ jakkoliv poškodila zubní sklovinu, můžete ji pít pomocí brčka. Po konzumaci pak stačí, když si důkladně vypláchnete ústa vodou. A budete mít po problému.

Co vám octová kúra přinese

Jablečný ocet oceníte hlavně v případě hubnutí. Obsahuje totiž látku octan, která reguluje chutě k jídlu a zlepšuje trávení. A to není všechno! Podle lékařů jablečný ocet posiluje srdce a je prevencí proti srdečním chorobám a mrtvici. Vhodný je i pro diabetiky, protože snižuje hladinu cukru v krvi. V jejich případě je ale vhodné se poradit o „octové kúře“ s lékařem.

