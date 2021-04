Jablečný ocet vás zbaví zápachu z podpaží. Jak jej používat?

Sportovní výkon, plné MHD, úsměv od líbezné kolegyně nebo nepříjemná prezentace v práci. To vše a další věci způsobují pocení, které je našemu tělu přirozené, ale někdy není zcela společensky vhodné. Především, když ho doprovází nepříjemný štiplavý zápach. Toho se můžete zbavit pomocí jablečného octa.

Proč pot páchne?

Hlavní funkcí pocení je ochlazení těla, v době, kdy se začne přehřívat. Potní žlázy jsou stimulovány nervy, které reagují na podněty jako je fyzická aktivita, hormony, emoce nebo zprávy z mozku, že je třeba tělo ochladit. Z 99 % je pot pouze voda. Zbylé procento se skládá ze soli, sacharidů a bílkovin. Proto je samotný pot slaný, ale nijak nevoní. Za nepříjemný zápach totiž mohou bakterie, které tuto tekutinu považují za potravu. Odpad, jež ze sebe vyloučí, pak může za to, že bez kvalitního deodorantu a voňavky raději nevycházíme z domu.

Za to, jak moc se člověk potí, mohou geny Zdroj: Adam Radosavljevic / Shutterstock.com

Co ovlivňuje zápach potu?

Za to, jak moc se člověk potí, mohou geny. Je tedy možné, že někdo se při odpoledním běhu zapotí jen nepatrně a někdo se bude ve vlastním potu „koupat". Bohužel, změnit to nedokážeme. Co lze upravit, je zvýšené používání deodorantu. Funguje zde totiž rovnice, že čím více se člověk potí, tím více přitahuje bakterii a to znamená více „exkrementů", jež způsobují zápach. Ten však ovlivňuje i naše strava nebo nemoci. Kdo jí hodně česneku, cibule a kořeněných jídel, nebo trpí například cukrovkou, jeho pot bude cítit intenzivněji než u toho, kdo se stravuje vegansky, nepije kávu ani alkohol a je zdravý jako řípa.

Benefity jablečného octa

Hlavní složkou jablečného octa je kyselina octová. Ta je bohatá na minerály, stopové prvky a vitamíny. Snižuje hladinu krevního tlaku u pacientů s cukrovkou 2. typu a navozuje pocit sytosti. Je plný antioxidačních vlastností a je přirozeně antibakteriální, antiseptický a protiplísňový. Právě díky tomu, že zbavuje pokožku bakterií štěpící kyseliny obsažené v potu, je také skvělým přírodním deodorantem. Studie provedená na Middlesex University v Londýně ve Velké Británii testovala různé kmeny bakterií v Petriho miskách. Vědci pozorovali, jak reagují na 37 stupňů Celsia zahřátý jablečný ocet, který k nim přidali na 24 hodin. Výsledky ukázaly, že jablečný ocet snížil růst bakterií a eliminoval typy e.coli, C. albicans, které zahrnují Corynebacteria, typ bakterií způsobující tělesný pach a S. aureus.

Z jablečného octa si můžete vyrobit přírodní deodorant Zdroj: VasiliyBudarin / Shutterstock.com

Jak jablečný ocet používat

Na své podpaží můžete jablečný ocet aplikovat hned třemi způsoby:

Jablečný ocet – zápach

Jablečný ocet naneste na vatový tampón a podpaží tekutinou omyjte. Poté můžete nanést klasický deodorant.

Přírodní deodorant z jablečného octa

Množení bakterií můžete snížit přímo pomocí přírodního deodorantu. Stačí, když smícháte citrónovou šťávu, vodu a jablečný ocet. Tu naneste pomocí rozprašovače do podpaží a nechte pořádně uschnout. Citrón má totiž bělící účinky a na tmavém oblečení by se vám mohly objevit skvrny.

Zesvětlete tmavé podpaží

Jablečný ocet pomáhá regulovat rovnováhu pH pokožky a jemně odlupuje odumřelé kožní buňky, což vede k postupnému zesvětlení tmavého podpaží. Stačí, když v misce zředíte jablečný ocet vodou, do roztoku namočíte dva vatové tampony a ty si vložíte do podpaží. Nechte působit 15-20 minut a poté opláchněte.

Detox podpaží

Během přechodu z antiperspirantu na přírodní deodorant vyzkoušejte detoxikační masku na podpaží, která vytáhne toxiny a chlorid hlinitý z vašich pórů. Smíchejte 1 lžíci bentonitové hlíny a půl lžící jablečného octa. Míchejte tak dlouho, dokud se ze směsi nestane pasta. Tu naneste na čisté podpaží a nechte působit 15-20 minut. Opláchněte a osušte.

Zdroje: www.healthline.com, www.prozeny.cz a www.womanonly.cz