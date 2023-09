Co si můžete dát denně bez výčitek a ještě vám to v mnoha ohledech pomůže? Sladká kombinace, která je zároveň plná zdraví prospěšných látek, je vynikající a potěší především ženy po 50.

Hubnutí a změny po 50 u žen

Ženy, které překročily padesátku, často bojují s celou řadou změn, kterými jejich tělo prochází. Hormonální změny jsou nevyhnutelné, zásadní a zasahují do života po všech možných stránkách. Jedním z velkých strašáků je nejen přírůstek na váze, ale také zdravotní problémy, které se v tomto věku mohou objevit i často obtěžující symptomy probíhajícího klimakteria.

Co se týče hubnutí a udržení si váhy, ženy po padesátce jsou bombardovány celými seznamy toho, co dělat a co ne, čemu se vyhnout či naopak nikdy nevynechat. Fakt, že ve vyšším věku jde všechno hůř, je demotivující už od začátku, nicméně to neznamená, že změna není možná.

Hubnutí je nicméně náročné, vyžaduje omezení cukrů, zvýšení příjmu bílkovin, dostatečný pitný režim a hlavně pohyb, což bývá snad největší kámen úrazu. Doporučuje se nejen aktivní chůze, ale také silový trénink, ty by měly být skutečně nezbytnou součástí životního stylu ve vyšším věku, pokud si chcete udržet či vylepšit postavu.

Jak může ženám prospět kombinace jablek a skořice? O tom si povíme za chvilku. Nyní se podívejte na tento recept, kde hrají jablka a skořice hlavní roli. Na svém kanálu jej představují Šťastní lidé:

Jablka jsou zdravá a k dietě patří

Zpět k jablkům a skořici. V jídelníčku těch, kteří se snaží hubnout po 50, by mělo být skutečně minimum cukrů. Jenže jsme jen lidé, a tak máme chutě a čím víc si něco odpíráme, tím víc po tom zpravidla toužíme. Právě tehdy jsou jablka se skořicí ideální volbou. Dají se připravit nespočtem způsobů bez množství dalších ingrediencí.

Jablka sama o sobě patří do kategorie ovoce, které odborníci při hubnutí doporučují. Obsahují velké množství vlákniny, jsou nízkokalorické a zasytí. Dále jsou bohatá na antioxidanty i vitaminy a minerály. Konzumace jablek je spojována se zdravím srdce a redukcí špatného čili LDL cholesterolu.

Skořice jako voňavý lék

Skořice je naprosto úžasné koření, které se v minulosti používalo především jako léčivo. Intenzivní vůně a chuť skořice je přirozeně nasládlá, ač nemá kalorie a ovlivňuje pozitivně i hladinu krevních cukrů.

To je důležité také například pro minimalizaci chutí na sladké. Skořice zároveň ovlivňují hormony, které souvisí s pocitem hladu. Navíc je plná antioxidantů, působí protizánětlivě, napomáhá citlivosti na insulin, působí antibakteriálně i antimykoticky.

Jablka se skořicí tak nabízí nejen skvělé účinky na zdraví, ale jsou i vynikající sladkostí bez zbytečného cukru či mouky. Hledáte-li zdravé mlsání, určitě vyzkoušejte i tuhle fantastickou kombinaci. Jablka se skořicí jsou ohromě variabilní a dají se s nimi dělat doslova divy.

