Co se stane s vaším tělem, když denně před spaním sníte jedno jablko. Zázrak

Máte rádi jablka? I když dietologové ovoce ve večeních hodinách spíš nedoporučují, dát si večer jablko není úplně špatný nápad. Toto ovoce je v mnoha směrech vyloženě vhodné a dokonce vám pomůže i s usínáním. Jak je to možné? Proč si dát jablko každý večer?

Zdroje: www.idnes.cz, www.healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov

Oblíbená jablka

Jablka patří u nás k nejoblíbenějšímu a nejběžnějšímu ovoci. Jablka nejsou však výjimečně skvělá díky své chuti, ale prospívají i z mnoha dalších důvodů. Zatímco dříve jsme se řídli tím, co se po léta tradovalo, dnes si můžeme posvítit lépe na to, co opravdu jíme a pijeme. Věda se vložila do zkoumání zdravotních účinků potravin ve velkém a běžné ovoce jako jablko bylo proto terčem už desítek různých vědeckých studií.

Slupky z jablek neodstraňujte, právě slupky jsou zdraví prospěšné. Zdroj: Profimedia

Studií o konzumaci jablek jsou tucty

Angličané říkají, že jedno jablko denně vás ochrání před návštěvou lékaře. Někteří si vzali právě toto tvrzení nebo spíš pořekadlo na paškál, a tak vznikly mnohé studie právě na toto téma. Například „Souvislost mezi konzumací jablek a návštěvou lékaře: zpochybnění tradičního názoru, že jablko denně chrání před lékařem“ z května 2015 je nejlepším příkladem, který mimo jiné zmiňuje i následující video v angličtině. Nezapomeňte si proto zapnout české titulky.

Dejte si jablíčko před spaním

Také se proslýchá, že jablko před spaním je učiněný zázrak, ale na druhou stranu dietologové a zdravotníci právě konzumaci ovoce ve večerních hodinách nedoporučují. Co je tedy na tomto tvrzení pravdy?

Jablka jsou ovoce sice sladké, ale ne natolik, že by významně zvýšila hladinu krevních cukrů. Mají totiž nízký glykemický index. Nicméně i v případě jablek si dejte pozor na to, kdy je budete jíst. Určitě víte, že mezi jídlem a tím, kdy půjdede spát, by měla být určitá pauza, to platí i v tomto případě.

Jedno jablíčko si můžete dát i navečer. Zdroj: Shutterstock

Jablka jsou ovoce s vysokým obsahem vody a vlákniny, jsou proto velmi sytá a ideálním ovocem, které tak zažene hlad. Nicméně konzumace během pozdních večerních hodin není vhodná. Jestliže se rozhodnete dát si jablko, nedělejte to těsně před tím, než půjdete spát.

Bude se vám lépe spát

Jablka jsou také zdrojem melatoninu. Tento název určitě znáte, pokud vás trápí usínání či kvalita spánku. Melatonin přirozeně napomáhá usínání, což je další důvod, proč patří k potravinám vhodným. Jablíčko si klidně dejte i navečer, ale ne příliš pozdě a rozhdně ne půl kila. Jeden kousek ovoce úplně postačí.