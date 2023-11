close info Profimedia

Johana Dahlová 9. 11. 2023 8:40 clock 3 minuty video

Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů! Co to s vámi udělá, když sníte celé jablko? Kdo ví. Vysoušejte to! My vám povíme, co tvrdí o konzumaci jablek i s jádřinci vědci.

Jablka nejsou jen velice dobrá Jablka jsou u nás snad nejoblíbenější ovoce a je ho také v našich končinách dost po celý rok. Nejen díky dovozu, ale také díky výdrži některých druhů jablek. Když je letos dobře uskladníte, pochutnáte si na nich i na jaře. Jsou nejen chutná, ale také zdravá. Má se za to, že když je sníte i s jádřincem, budou ještě zdravější! Máte-li teď chuť na voňavá a šťavnatá jablka, jedno nebo dvě si určitě nachystejte a použijte třeba v tomto receptu. Vypadá i chutná skvostně a kombinuje řadu potravin, které běžně na jednom talíři nejsou. S receptem na jablečný salát s vlašskými ořechy a brusinkami se s vámi podělí autorka z kanálu RecipeTin Eats. Zdroj: Youtube Je dobrý nápad jíst jablka celá? Nicméně zpět k jablkům, jádřincům a vědcům, kteří tvrdí, že je máme jíst se vším všudy. Jablka běžně nejíme celá. Jádřinec, semínka a stopka jsou prostě tvrdší, jejich části se mohou zaklínit mezi zuby a jsou příliš pevné na to, abychom si vyloženě pochutnali. Další z důvodů, který jasně mluví proti konzumaci celých jablek je fakt, že jablečná semínka, ale také pecky dalších druhů ovoce, obsahují látky, které se v trávícím systému přemění na kyanid. Patrně už jste v životě určitě nějaká jadérka snědli, a tak můžete zcela jistě potvrdit, že semínka jednoho jablka, jedné meruňky či dalšího ovoce rozhodně nejsou smrtelně jedovaté. Oborníci tvrdí, že byste museli spořádat stovku plodů i s řádně rozžvýkanými semeny, aby mohla látka skutečně působit jako jed. close info Profimedia.cz zoom_in Podle nové studie bychom jablka neměli zbavovat slupek ani jádřinců! Nová studie o přínosech konzumace jablek Na co nového vědci přišli? Rakouská studie z univerzity v Gratzu s názvem „Jablko denně: Které bakterie konzumujeme s ekologicky pěstovanými a konvenčními jablky?" necílila na to jak jablka jíme, ale zda je rozdíl v mikrobiotě konzumovaných bio či běžných jablek. V rámci této studie se přišlo na to, že jablko je osídleno zhruba deseti miliony bakterií a to na různých místech v jablku. Výsledkem studie bylo nejen zjištění, že ekologicky pěstovaná bio jablka jsou bohatší na druhy prospěšných bakterií, ale i to, že ony prospěšné bakterie se nacházejí ve velkém množství především v dužnině a semenech. Zatímco doposud se mělo zato, že nejzdravější částí jablka, ale také dalších druhů ovoce i zeleniny je slupka či část těsně pod slupkou, nyní je váha přikládaná také jádřinci se semeny. Chcete podpořit zažívání a takříkajíc vymlátit z jablka všechno co v něm je? Jezte jej i s jádřincem a semeny! Množství různých prospěšných bakterií může přispět ke kvalitnímu zažívání i celkovému zdraví vašeho těla. Související články close Zdraví Nejlepší přírodní antibiotikum teď roste všude. Stačí si natrhat do zásoby close Zdraví Nejlepší čistič těla od těžkých kovů: Stojí pár korun a je sladký Zdroje: frontiersin.org, denik.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít