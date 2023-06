Listy jahod: Čaj z nich denně po ránu dělá zázraky. Hlavně pro ženy po padesátce

Už se těšíte na lesní jahody? Kromě drobných červených plodů si můžete také nasbírat i jejich léčivé listy. Jahodník obecný má totiž užitečné léčivé účinky a řádnou dávku vitamínů.

Pokud si chodíte rádi nasbírat do lesa lesní jahody, nemusí zůstat jen u sladkého mlsání. Vezměte si s sebou proutěný košík a nasbírejte si do zásoby jejich listy s blahodárnými účinky. Nejenže pozitivně vyladí vaši mysl, ale jistě potěší svou jemnou chutí i vaše chuťové buňky, až si z nich budete popíjet po ránu voňavý čaj. Pravidelně by si ho měly dopřávat i ženy po padesátém roku života.

Jahodník obecný neboli Fragaria vesca

Jedná se o poměrně známou trvalku, na kterou narazíte ve volné přírodě na slunných místech, obzvláště na lesních stráních. Běžně dosahuje výšky z 5 až 20 cm. Nad kořeny tvoří přízemní listovou růžici a větvený oddenek. Rostlina má trojčetné pilovitě zubaté listy. Jahodník kvete bílými kvítky se žlutým středem po celé léto. A červený sladký plod jistě všichni důvěrně znáte.

Jahodník obecný roste ve volné přírodě na slunných místech, obzvláště na lesních stráních. Zdroj: T. Kašpar / Foto

Kdy a proč sbírat listy

Největší sílu mají jahodníkové lístky hned z jara a po celou dobu, než rostlina začne kvést. V tomto období mají nádhernou svěží zelenou barvu a jsou přímo nabité všemi účinnými látkami. Nejlepší je sbírat listy kolem sedmé hodiny ranní vždy za suchého počasí. Po příchodu domů je rozložte na síto či pečicí papír a pomalu sušte v polostínu, listy si tak uchovají své aroma.

Každý den po ránu jeden šálek jahodníku

Čaj z jahodníku je nejen mimořádně zdravý, ale je také velmi chutný a lahodný, což je po ránu pro náš organismus velmi příjemným pohlazením. Veliký ohlas mu udělal například známý botanik Linné, který s ním léčil dlouhotrvající dnu. Výhodou tohoto čaje je také jeho neomezeně dlouhé užívání. Vyměňte proto kávu a černý čaj za tento zdravý nápoj. Výborný je i ve směsi se šípkem, listy borůvky, ostružiníku a maliníku.

Proč je jahodník užitečný pro ženy nad 50

Listy jahodníku mají opravdu velké množství zdraví prospěšných účinků. Nejenže upravují výkyvy menstruačního cyklu u mladých dívek, ale podobně fungují i v období, kdy ženy o pravidelnou menstruaci přicházejí. Stejně tak v tomto období pomáhá jahodník zvládat výkyvy nálad a dokonale uklidňuje rozrušenou mysl.

Odvar si lze přidat i do bylinné koupele, budete lépe usínat. Sušené lístky si můžete vložit i do bylinných polštářků, abyste při usínání cítili jejich ozdravné aroma. A bonus navíc? Odvar z jahodových listů posiluje a uhlazuje vlasy. Dokonce funguje i proti lupům.

Z listů lesních jahodníků můžete připravit osvěžujícíc čaj Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čím je ještě jahodník významný?

Jahodníkové listy podle vědeckých studií obsahují významné antioxidanty, například taniny a flavonoidy. Jsou tak výbornou prevencí před případnou rakovinou. Výborně pročišťují krev a mají silné protizánětlivé účinky. Listy jsou také velkým pomocníkem při léčbě močových cest a močových kamenů. Odvar můžete také využít při zánětu dutiny ústní a ke kloktání bolavého krku. Pokud vás trápí zanícené rány, můžete na ně přiložit obklad v podobě spařeného jahodníkového listu. Již zmíněné koupele vám uleví i při bolestech kloubů a uklidní podrážděnou pokožku a ekzémy.

