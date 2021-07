Zrádná jahodová dieta: Funguje zázračně, ale měli byste být mimořádně opatrní

Červené jahody! Miluje je téměř každý. A právě teď si jich můžete opravdu užít naplno. Dokonce se díky jim můžete zbavit nechtěných kilogramů navíc. Jahodová dieta vám zdokonalí nejen postavu, ale navíc detoxikuje vaše tělo. Vždy však platí, všeho s mírou.

Slaďoučké jahody jsou nejen velmi chutným, ale zároveň i zdravým ovocem. Jsou nádherně šťavnaté a plné vody, kterou lidský organismus přímo vyžaduje. Jedná se doslova o vitamínovou bombu, protože obsahují poměrně velké množství vitamínů. Především vitamín C a jeho obsah je v nich skoro stejný jako v citrusových plodech. V jahodách ovšem najdete i další užitečné vitamíny jako je A, B a E.

Nadupané jsou i mnoha minerálními látkami a antioxidanty. Pročišťují střeva, regulují zvýšenou hladinu cholesterolu i vysoký krevní tlak. Dokonce podporují správnou činnost ledvin a také odvodňují. Obsahují železo, vápník, hořčík, draslík a také organické kyseliny, konkrétně kyselinu jablečnou, citrónovou, chininovou, šťavelovou, salicylovou nebo ellagovou. Právě ony se podílejí na prevenci nádorových chorob.

A to není zdaleka všechno! Jahody skvěle podporují metabolismus i vylučování, působí v prevenci vzniku močových a žlučových kamenů a dokážou si skvěle poradit i s nachlazením. Bývají i častým pomocníkem při léčbě srdečních onemocnění. Pro jejich minimální obsah kalorií jsou vhodné v redukčním režimu. A nejlepší doba, kdy si udělat jahodovou kúru je právě teď, kdy jsou jich plné zahrady, trhy i obchody a jsou čerstvé.

Dieta nebo očista?

Přestože se traduje název jahodová dieta, jedná se spíše o jahodový půst či očistu těla. Ozdravná kúra jahodami by měla trvat tak maximálně 3 dny a pak je dobré vrátit se k běžnému zdravému stravování.

Přednosti a zápory

Velkou výhodou jahodové diety je zcela jistě detoxikace organismu a bonusem navíc, že během krátké doby shodíte i pár přebytečných kilogramů. Během jejího trvání se můžete zbavit až 4 kilogramů. Příznivý vliv má i na zatěžované orgány.

Ovšem jsou tu i jisté nedostatky, proto ji nedržte dlouhodobě. Zbytečně by vám hrozil jo-jo efekt, určitě by nedošlo k odbourání nadbytečného tuku a organismus byste si jen odvodnili. Problémem je také tzv. glykemický index, tedy hodnota, která určuje za jak dlouho pociťujeme hlad po konzumaci určité potraviny. U jahod se dostává až k hodnotě 50, což není úplně ideální, ale to se může stát i bez jahodové kúry, když se dlouhou nenajíte a nechtěně hladovíte, třeba v případě nedostatku času. Jahodami hlad také nezažene a pokud, tak pouze dočasně.

3 fáze jahodové kúry

detoxikační fáze: pouze jahody stabilizační fáze: jahody a mléčné výrobky přechodová fáze: jahody a sacharidy

Po celou dobu pečlivě dodržujte pitný režim a pijte neslazené nenasycené tekutiny nebo slabé čaje. Každý den budete moci sníst něco kolem 1,5 kilogramu jahod.

Den po dni

1. den

Denní porci jahod rozdělte na tři části. Jednu velkou část si dopřejte k obědu. Ze zbylých dvou částí uberte další dva díly, které si dáte ke svačině.

2. den

V tento den si ke snídani, obědu i večeři přidejte ke každé porci jahod mléčné výrobky, díky nimž dostanete do těla i bílkoviny.

3. den

Poslední den nahraďte mléčné výrobky sacharidy, které tělo připraví na návrat k běžnému stravování.

Jahodová dieta je jednoduchá a prostá, jen nezapomeňte, že nejde o plnohodnotné hubnutí a spalování tělesného tuku. Na to je krátká každá krátkodobá dieta a nic nenahradí správné stravovací návyky a vyváženou stravu po celý život.