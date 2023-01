Jak a kdy večeřet, abyste zhubli: Nevěřte fámám, hladovět nemusíte, říká expert

Jak večeřet a kdy, abychom si neškodili, dokázali zhubnout a žít zdravě? Naučte se nechodit spát hladoví, ale ani přecpaní. Důležité není jen to, co jíme, ale také kdy a jak moc se během dne hýbeme. Kdy a jak večeřet, je individuální!

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, budkocka.cz, www.nejfit.cz

Víte, kdy a co večeřet?

O tom, kdy a jak jíst i co, se povídá spousta věcí. Když pak ještě zabřednete do různých diet, půstů a podobně, může se zdát, že už nedává nic smysl. Neztrácejte orientaci v tom, čím se ve skutečnosti řídit. Vlastně to není nijak složité, jen to nemá každý stejně.

Máte-li sedavé zaměstnání, večeře by měly být jen velmi střídmé. Zdroj: gpointstudio / Shutterstock.com

Co radí vědecké studie a výživový poradce Petr Havlíček? Buďte k sobě upřímní a stravujte se nejen podle toho, jak moc se během dne nadřete, ale také podle doby, kdy jdete vlastně spát. Nejsme všichni stejní, naše každodenní rutina je úplně jiná, stejně tak jako spánkový rytmus.

Petr Havlíček nehází všechny do stejného pytle a trpělivě vysvětluje, jak přizpůsobit večeři podle potřeb každého z nás:

Je večeře důležitá a kdy jíst naposledy?

Od čeho se odpíchnout? Dvě až tři hodiny před spánkem bychom skutečně neměli jíst. Je to proto, abychom ničím nerušili spánek a zároveň je to doba, kdy veškeré tělesné pochody zpomalují. Žádný velký energetický výdej tělo nečeká, energii si tedy uloží na později. Pokud o takovou zásobičku energie nestojíte, pak určitě také před spaním nejezte.

Večeře mohou být lehké i malé, ale dostatečně syté, abyste v noci nevyjídali ledničku. Zdroj: Profimedia

Jaká jídla a kolik bychom jich měli večer sníst? I to je individuální a přímo se to týká toho, jak vypadá náš den. Lidé, kteří fyziky pracují, hodně se hýbou neboli mají velkou spotřebu a potřebu energie, mohou mít večeři nejen větší, ale také bohatou na kalorie. Je to však jen výjimka, která více méně potvrzuje pravidlo.

Pro většinu z nás platí naopak střídmost. Navečer je vždy vhodnější konzumovat spíš lehčí jídla i menší porce.

I když je večeře spíš menší jídlo, je zároveň také setkáním rodiny u stolu. Zdroj: Leszek Glasner/Shutterstock.com

Večeře nebývá poslední jídlo

Energetická hodnota večeře by měla být o něco nižší, než je tomu u oběda. Ideální je, aby i večeře obsahovala nějaké bílkoviny a pokud možno kvalitní tuky. Snažte se zvolit jídlo lehké, ale dostatečné, abyste opět neměli brzo hlad.

Nezapomeňte, že večer často jíme i mimo večeři. Trošku slaného, něco sladkého, drobnost k vínu a už je tu kalorická bomba. Naučte se být střídmí.