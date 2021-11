Jak často si mýt hlavu: Pozor! Pro každý typ vlasů je to jiné

Málokdo se cítí komfortně se zplihlými a mastnými vlasy. Ať máte krátkou, polodlouhou nebo dlouhou „hřívu", umývání hlavy by mělo patřit mezi každotýdenní povinnosti. Jen tak si zaručíte, že pokožka bude zdravá a vlas se bude lesknout. Jak často si mýt vlasy?

„Vlasy, koruna krásy." Do naší kultury péče o vlasy rozhodně patří. Jejich vzhled, strukturu i tvar ovlivňuje zejména genetika. Důležitý je však také jídelníček, míra stresu, zdravotní stav jedince, ale také péče, kterou dostávají. Ta by se měla odvíjet od konkrétního typu vlasů.

Jemné a slabé vlasy

Tyto vlasy jsou na dotek hladké, rovné a poměrně rychle se mastí. Proto byste je měli umývat každý druhý den. Vyvarujte se každodenního mytí, i když vás to láká. Vlasy se častým mytím vysušují a mají tendenci se o to více mastit. Zbytečně byste se dostali do začarovaného kruhu. K péči si vybírejte produkty bez obsahu zatěžujících látek, jako jsou silikony a parabeny.

Normální až pevné vlasy

U tohoto typu vlasů není kožní maz tak nápadný. Proto stačí, když si vlasy budete umývat několikrát týdně, podle vašeho pocitu a preferencí. Používejte vyživující šampony s obsahem vzácných olejů, díky nimž se budou vlasy krásně lesknout.

U normálního typu vlasů není mastná hlava většinou na první pohled zřejmá. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Vlnité vlasy

Pokud máte vlnité vlasy, může se stávat, že je vaše hříva u kořínků mastná a na konečcích vysušená. Proto si vybírejte speciální šampony pro kudrnaté vlasy, jež nejen zvýrazní vlny, ale také dodají potřebné živiny, aby struktura vlasu zůstala pružná. Jednou za dva týdny si můžete dopřát také vyživující masku. Vlasy si umývejte nejlépe jednou za tři dny.

Mastné vlasy

Trpíte tím, že se vám nadměrně mastí vlasy? Rozhodně je neumývejte každý den. Zbytečně byste tím tento problém ještě podporovali. Hlavu si stačí umýt jednou za dva až tři dny. Vybírejte produkty na bázi bylinek, které stahují póry, jako jsou zelený čaj nebo kopřiva. Vyhýbejte se používání šamponů s obsahem přírodních olejů.

Suché vlasy

Máte vlasy jako slámu? Za tento problém může především nadměrná péče v podobě častého žehlení, fénování, barvení nekvalitními přípravky a nadužívání stylingových produktů. Vlas se tak oslabuje, láme se a nevypadá zdravě. Zkuste tedy tuto péči omezit na minimum a sáhněte po regeneračních produktech, které obsahují proteinové hydrolyzáty. Vlasy si umývejte jednou za dva až tři dny.

Jak vlasy umývat

„Vše začíná ještě dříve, než otočíte kohoutkem. Sáhněte po kartáči a vlasy jemně a pečlivě pročešte. Štětiny kartáče z vlasů dostanou první nečistoty a učesané vlasy se zároveň tolik nezacuchávají při samotném mytí. Pak je pořádně propláchněte vodou. Ta by měla být vždy příjemná pro pokožku, takže mluvíme o tělesné teplotě," radí kadeřnice Barbora Bajerová. Potom přichází na řadu šampon. Do dlaně si nalijte množství o velikosti lískového oříšku, rozetřete ho v dlaních a rovnoměrně aplikujte. Začněte od čela, pokračujte kolem uší až dozadu k temeni a týlu. Při mytí nepoužívejte nehty, ale polštářky prstů. Pokožku hlavy také nedrbejte, ale masírujte, aby vám to bylo příjemné.

Správný oplach

Oplachování je podle kadeřníků jeden z nejdůležitějších kroků. „Šampon musí být dokonale spláchnut, to je základ. Poznáte to podle toho, že vlasy drhnou, hvízdají, pokud je protáhnete mezi prsty. Jakmile prokluzují, šampon se nevymyl," radí mistryně v účesové tvorbě a členka mezinárodní organizace kadeřníků Ludmila Štinglová. Šampon vymývejte postupným nadzvedáváním vlasů. Klidně se vraťte na stejné místo. Oplach může trvat i dvě minuty. Poté z vlasů jemně vymačkejte vodu, zabalte je do ručníku a přes něj je opět promačkejte.

Bez kondicionéru ani ránu

„Šampon vaše vlasy otevře, aby mohly všechny nečistoty odejít, a právě až kondicionér pak kutikulu bezpečně uzavře,“ vysvětluje kadeřnice Barbora Bajerová. Kondicionér aplikujte do střední délky vlasů až ke konečkům. Nechte ho působit půl minuty. Poté ho důkladně opláchněte. Z vlasů vymačkejte přebytečnou vodu a zabalte je do ručníku. Nakonec vlasy vysušte fénem nebo opatrně rozčesejte a nechte usušit na vzduchu. Rozhodně nechoďte spát s mokrou hlavou. Pokožka by se mohla zapařit a vlasy polámat.

Velkou zátěží pro vlasy znamená zimní období. Zdroj: Profimedia.cz

Vlasy v zimě

Velkou zátěží pro vlasy znamená zimní období. Jejich struktura trpí především při přechodu z mrazu do vytopených místností. Proto je nutné, abyste se v zimním období zaměřili převážně na posílení kvality vlasů zevnitř. „V zimě byste se měli zamyslet nad stravováním. Je třeba dbát na dostatečný přísun ovoce a zeleniny, které poskytují nezbytné vitaminy a antioxidanty. Pomohou i kvalitní potravinové doplňky přírodního charakteru. Zejména doporučuji se zaměřit na železo, vápník, jód, zinek, křemík, vitaminy A, E a C,“ doporučuje tricholožka Lenka Kašpaříková. „Majitelkám dlouhých i krátkých vlasů doporučuji během zimy používat masky, kondicionéry a oleje bez chemických složek. Díky nim dojde k okamžitému přilnutí keratinových šupin vlasu a jeho uhlazení, čímž se výrazně omezí třepení konečků a nežádoucí elektronizace. Vlasy si uchovají i při nošení čepice nebo lyžařské helmy vitalitu."

