Jak často si mýt vlasy: Záleží na šampónu i na typu vaší kštice

Co je pro vlasy prospěšné a co jim naopak škodí? Stokrát probírané téma. Jednou z nejčastějších otázek je, jak často si mýt vlasy. Jak to tedy opravdu je?

Jedna jednoduchá otázka, ale spousta názorů. Někteří tvrdí, že je důležité si vlasy mýt každý den. Jiní zase, že čím méně si hlavu umýváte, tím lépe. Čemu tedy věřit, a čemu ne? Mytí hlavy každý den není zcela „in“, ale také se nejedná o žádný hřích.

Mýty o vlasech

Názor, že každodenní mytí vlasy trvale poškozuje, není zas až tak pravdivé. Vše je totiž individuální, protože každý z nás je jiný a stejně tak i jeho vlasy. Ten, kdo má například dlouhé a jemné vlasy, které se nadměrně mastí, se bez takové péče v některém období neobejde. Zrovna tomuto typu vlasů mnohem více škodí, když na pokožce zůstává po delší dobu větší množství mazu. Kůže nemůže dostatečně dýchat a následně zvlhčovat vlasy. Patříte mezi ty, kdo má jemné vlasy tak, že se mu během nočního spánku nepříjemně zamastí? Nestresujte se hned po ránu, a vlasy si klidně umyjte každý den. Bude stačit, když dodržíte pár zásad a určitě si je nijak zásadně nepoškodíte. Provádějte pouze jedno jemné mytí a bez intenzivní masáže.

Před mytím si každou dávku šamponu zřeďte vlažnou vodou. Zdroj: shutterstock.com

Co způsobuje mastnotu vlasů

Příčinou je nadměrná produkce kožního mazu pokožky hlavy. Vychází to z genetické výbavy každého z nás. Příčinou vyšší tvorby nepříjemného mazu může být i změna hladiny hormonů a ovlivňuje to i struktura vlasů. Například husté a kudrnaté vlasy jsou k mastnotě mnohem méně náchylné. U slabých jemných vlasů je zpravidla situace bohužel horší.

Jste dlouhovláska?

Častým trápením u osob s dlouhými vlasy jsou suché konečky. Jak se postarat o tento typ vlasů? Při každém mytí naneste šampon pouze k pokožce hlavy, dostatečně ho napěňte a při oplachování jemně vmasírujte do vlasů. Nedojde tak k jejich přesušení. Nepodceňujte ani použití produktů doporučených svým kadeřníkem a před mytím si každou dávku šamponu zřeďte vlažnou vodou. Prostředky na vlasy jsou často koncentrované a jejich přímá aplikace pokožku zbytečně zatěžuje.

Jakou frekvenci mytí zvolit

Jak již bylo řečeno, univerzální odpověď poplatná pro každého neexistuje. Vše je o typu vlasů, genetice a momentálních vnějších okolnostech. Držte se hlavně pravidla, že nic se nemá přehánět. A tak si nemyjte vlasy, pokud to nepotřebujete. Zbytečně byste si vysoušeli pokožku hlavy a mohli byste trpět nadměrným výskytem lupů nebo mastnoty ve zbytečně zvýšené míře. V případě, že chcete, aby se vám vlasy tolik nemastily a máte normální kvalitu vlasů, myjte si je tak jednou do týdne, když to bude možné. Myslete i na jemné dotyky svých šikovných prstů a žádné hrubé drbání. Čím intenzivněji budete pokožku hlavy masírovat, tím více budete stimulovat mazové žlázy.

Zvolte periodu podle druhu vlasů:

Řídké a mastné vlasy: Každý den

Suché a poškozené vlasy: Maximálně dvakrát týdně

Vlnité a kudrnaté vlasy: Jednou za čtyři až pět dnů

Silné vlasy: Jednou týdně

Vlasová pokožka vám dává směr

Jak poznáte, že je něco v nepohodě a v nerovnováze? Napoví vám vaše vlasová pokožka. Protože jen zdravá pokožka dá vlasům ideální podmínky pro zdravý růst. Vyživuje totiž vlasové folikuly a vlasy, které z nich rostou. V případě, že je červená, svědí nebo je nadměrně citlivá, dostáváte signál, že něco není v pořádku. Začít můžete třeba u šamponu.

K mytí vlasů můžete využít i jablečný ocet, který má velmi dobrý vliv na zdraví vlasové pokožky, kterou účinně zklidňuje. Zdroj: shutterstock.com

Jde to i bez šamponu

Je to vůbec možné? Ano, v některých případech určitě. A ještě budete „eko“. Někdo zkouší umývání vlasů zcela čistou vodou. Každému to však nemusí fungovat. Zvlášť, když někdo používá těžké vlasové přípravky, které je potřeba z vlasu důkladně odstranit. Ovšem v případě lehkého ušpinění to pomoci může. K mytí můžete využít i jablečný ocet, který má velmi dobrý vliv na zdraví vlasové pokožky, kterou účinně zklidňuje.

