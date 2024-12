Vánoce jsou sice krásný čas míru a blahobytu, ale mají i svá rizika. Ta se týkají především menších dětí. Doktor říká, že by rodiče měli udělat toto, aby ochránili děti před infekcí. Podívejte se.

Vánoce jsou prakticky za rohem. Jsou známé jako čas veselí, blahobytu a lásky k druhým. I když se jedná o nejhezčí svátky v roce, ani Vánoce nemohou být perfektní a mají i svá rizika. A tato rizika platí převážně na děti, které se na Vánoce těší nejvíce. Život je plný paradoxů.

Nicméně vzhledem k tomu, že je o Vánocích zima a ve vzduchu je stále plno nemocí, děti, které ještě nemají vybudovanou dostatečnou imunitu a chytí prakticky cokoliv, jsou v tomto období ohroženou skupinou. Proto doktor radí, abyste udělali toto, pokud jste rodič, který má dítě náchylné k nemocem.

YouTube video, jak chránit děti o Vánocích před nemocemi, najdete na kanále Usa-good | Clinic world:

Jak chránit děti před nemocemi o Vánocích

Pokud jste před Vánoci byli obdařeni novým přírůstkem do rodiny, je potřeba, abyste miminko dostatečně ochránili. Malá miminka a kojenci nemají ještě vyvinutý imunitní systém, a obzvláště o Vánocích bývá toto rizikovým faktorem. Proto doktor doporučuje, abyste po narození a odchodu z nemocnice dali miminku dostatečný prostor a minimálně 2 měsíce počkat, než k němu pozvete větší skupinu lidí.

close info profimedia.cz zoom_in Dávejte si pozor, abyste miminka dostatečně ochránili, obzvláště o Vánocích.

A když k miminku již pozvete nějaké osoby, je velice důležité, aby daní lidé byli zdraví a před dotýkání se miminka si pořádně umyli ruce. Co se týče procházek s miminky, v prosinci to není úplně nejlepší nápad. Je proto důležité, abyste procházky dělali minimálně a opravdu pouze krátké. Děťátko pořádně zabalte, i když se mu to možná nebude líbit. Děláte to pro jeho zdraví.

Co starší děti

Co se týče starších dětí, které jsou ale stále dostatečně malé na to, aby se těšily na Ježíška, i ty je důležité ochránit před nemocemi. Dohlédněte proto na to, aby děti byly dostatečně oblečené, aby nezůstávaly moc dlouho venku v zimě, a když bude jejich kamarád nemocný, ať se drží dále.

Možná se to dětem líbit nebude, ale však to znáte, jakmile se něčím nakazí jedno dítě, za dva dny je marod celá třída. A ne všichni rodiče jsou tak duchaplní, aby věděli, že nemocné dítě se do školky či do školy neposílá.

Zdroje: www.emimino.cz, www.lekarna.cz