Chcete mít stále krásnou a kvalitní pleť? V zimě vyžaduje trochu více pozornosti než v jiných ročních obdobích. Jak byste ji měli chránit a pečovat o ni během topné sezony?

Zimní měsíce přinášejí chladnější počasí a s ním i topnou sezónu. Tedy i řadu výzev pro naši pleť. Ústředním bodem obav se stává nejen mrazivé klima, ale i suchý vzduch ve vytápěných bytech, který pokožce rozhodně nijak nesvědčí. Jak v těchto nepříznivých podmínkách udržet pleť v kondici?

Jak pečovat o pleť v zimě? Na zajímavé tipy a rady se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Scincare s Karol:

Zdroj: Youtube

Vytápění a pleť

V zimě, kdy se snažíme udržet v našich domovech příjemné teplo, ale tím se vzduch v místnostech výrazně vysušuje. Podle dlouhodobých průzkumů má většina domácností na termostatu nastavenou průměrnou teplotu 23 °C, ale není výjimkou i teplota vyšší, která někdy dosahuje i 30 °C. Čím vyšší teplota v bytě je, tím více trpí pokožka celého těla, a tedy i pleť na obličeji.

close info Profimedia zoom_in Následkem nízké vlhkosti vzduchu se rychleji odpařuje voda z povrchu pokožky, což vede k její dehydrataci.

Nejčastější následky vytápění

Následkem nízké vlhkosti vzduchu se rychleji odpařuje voda z povrchu pokožky, což vede k její dehydrataci. Nejčastějšími projevy je nepříjemné pnutí a svědění, vznik šupinaté kůže, nadměrné olupování, zvýšená citlivost, tendence k tvorbě většího množství vrásek a také rizika vzniku nebozjoršení ekzémů a dalších kožních onemocnění.

Ideální teplota pro zdravou pleť

Jestliže chcete, aby vaše pleť netrpěla a vyhnuli jste se výše zmíněným potížím, udržuje před den doma teplotu do 22 °C. V noci, kdy se během spánku pokožka regeneruje je ideální teplota v ložnici mezi 16 až 20 °C. Nižší teplota totiž podporuje nejen tvorbu melatoninu, tedy hormonu spánku, ale zároveň zabraňuje nadměrnému pocení, které pleť také zbavuje přirozené vlhkosti.

Péče o pleť v topné sezóně

Pokud chcete svou pleť udržet stále vitální, měli byste ji právě v topné sezóně věnovat mnohem větší a intenzivnější péči. Nejen venku během chladných mrazivých dní, ale i v pohodlí vytápěného domova. Jak ji tedy bezpečně ochránit před negativními vlivy suchého vzduchu?

Hydratační odličovadlo

Pravidelnou rutinou by mělo být samozřejmě večerní odlíčení. Vždy jej provádějte co nejšetrněji, ale také důkladně. V topné sezóně využívejte výhradně hydratační odličovadla na bázi olejů nebo micelární vody, která šetrně odstraní make-up a nečistoty, aniž by pleť nadměrně vysušily a porušily její přirozené ochranné bariéry. Hydratační odličovadlo pomáhá udržet v pokožce náležitou vlhkost.

Hydratační krém

Stejně tak využívejte hydratační krémy, nejlépe s obsahem kyseliny hyaluronové, ceramidů nebo přírodních olejů, které pomohou obnovit narušenou kožní bariéru a dodají pleti potřebnou výživu.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Do pravidelné péče zařaďte i pleťové masky a séra, které byste měli použít alespoň jednou až dvakrát týdně.

Hydratační maska a séra

Do pravidelné péče zařaďte i pleťové masky a séra, které byste měli použít alespoň jednou až dvakrát týdně. Opět volte druhy s hydratujícími přísadami a kyselinou hyaluronovou. Tato látka má schopnost vázat velké množství vody. Využívejte i kosmetiku s růstovými faktory, které stimulují buněčnou obnovu pokožky a podporují produkci kolagenu a elastinu, čímž zlepšují strukturu a pevnost pleti.

Kosmetické prostředky s vitamínem C

Odborníci na pleť doporučují v topném období zařadit i prostředky s obsahem vitaminu C. Jedná se o silný antioxidant, který chrání buňky před poškozením volnými radikály, podporuje tvorbu kolagenu a pleť nádherně rozjasňuje.

Pár tipů na závěr

Samozřejmě dodržujte pravidelný pitný režim a pijte dostatek vody, aby byla vaše pokožka hydratovaná i zevnitř. Dobrým pomocníkem je i zvlhčovač vzduchu, pomůže zvýšit vlhkost v místnosti a tím snížit nadměrné ztráty vody z pokožky. Vyhněte se v tomto období sprchování v příliš horké vodě, která odebírá pokožce přirozenou vlhkost. Také omezte používání agresivních mycích prostředků ve formě mýdla a gelů, které mají tendenci pokožku vysušovat. A zela určitě nezapomínejte na zdravou strava bohatou na vitamíny a minerály.

