5 účinných způsobů, jak rychle usnout: Všechny prostředky máte určitě už doma

Převalujete se každý večer na polštáři a nemůžete zabrat? Situaci nemusíte řešit hned pilulkami na spaní. Zkuste to jinak! Máme pro vás pár tipů, jak usnout co nejrychleji.

Spánek je jednou ze základních životních potřeb našeho organismu, stejně jako jídlo a voda. Pokud ho má nedostatek, dá vám to brzy na vědomí. Projevy jsou u každého jedince dost podobné. Zpravidla člověku schází dostatek energie, je nesoustředěný, podrážděný a nálada často bývá pod bodem mrazu. Pokud se jedná o dlouhodobé nevyspání, může se to časem projevit i na zhoršujícím se zdravotním stavu. Jak tedy lépe rychle usnout a, pokud možno, spát až do rána?

Pravidelný spánkový režim

Pokud chcete dobře usínat, dopřejte organismu jistou pravidelnost a vytvořte si návyk chodit spát každý den přibližně ve stejnou dobu. Lidské tělo si totiž opakující činnosti postupně ukládá do podvědomí. Když se vám bude dařit chodit do postele zhruba ve stejný čas, podvědomí si nastaví na usínání „autopilota“. A když k tomu přidáte některý z níže uvedených a osvědčených rituálů, usínání tím účinně podpoříte.

Pokud chcete dobře usínat, dopřejte organismu jistou pravidelnost. Zdroj: Profimedia

Jak usnout do 2 minut? Vojenskou metodou

Protože se vojáci mnohdy nacházejí v podmínkách pro spaní nevhodných, existuje speciální výcvik, který prodělávají například piloti. Technika tohoto způsobu usínání byla dokonce uvedená v knize „Relax and Win: Championship Performance“ a po 6 týdnech tréninku fungovala u 96 % pilotů, a to i po šálku kávy a za zvučné střelby. V čem metoda spočívá?

Jakmile zaujmete v posteli svou oblíbenou a pohodlnou pozici, uvolněte veškeré svaly v obličeji, obočí, oční víčka, rty i čelist. Nejlepší je však ležet na zádech. Pak uvolněte obě ramena a ruce, které by měly být naprosto uvolněné. Následně začněte zhluboka dýchat a postupně uvolněte i hrudník a spodní polovinu těla. S každým výdechem povolte oblast boků, kolen a přes kotníky i obě chodidla. Pak už si jen vizualizujte pro vás příjemné a útulné prostředí a přicházející rušivé myšlenky nechávejte zvolna odejít.

Dýchací technika 4-7-8

Technika, jejíž autorem je Dr. Andrew Weil, vychází z jogínské techniky pranayama. Je založena na kvalitním a vědomém dýcháním. Při pravidelném nácviku a opakování je možné časem usnout v kratším časovém úseku. Díky metodě se zpomalíte na potřebnou klidovou úroveň pro spánek. Nejdříve položte špičku jazyka na horní patro, po 4 sekundy se nadechujte nosem, následně 7 sekund zadržte dech a pak 8 sekund vydechujte pusou. Tento cvik opakujte třikrát za sebou a pak do té doby, dokud neusnete.

Naprosto se vyhněte modrému světlu, ať už je to z mobilního telefonu, televize či počítače. Zdroj: Shutterstock

Zhasněte, a žádné rušivé elementy

Tma evokuje v našem těle to, že nastává čas odpočinku, což stimuluje produkci spánkového hormonu melatoninu. Právě on má pro tělo uklidňující účinky - vylaďuje jej na spánek. Proto je třeba, abyste ve chvíli, kdy usínáte, byli pokud možno ve tmě, anebo maximálně při načervenalém světle, které evokuje západ slunce. Naprosto se vyhněte modrému světlu, ať už je to z mobilního telefonu, televize či počítače. Předává totiž našemu mozku informaci, že ještě není čas na spánek.

Spánek navodí i nápoje a potraviny

Některé nápoje a potraviny vám mohou spánek narušit. Těm byste se tak 4 hodiny před spaním měli určitě vyhnout. Jedná se například o kávu, alkohol či energetické nápoje. Na druhou stranu jsou však takové, které vám pomohou spánek navodit. K těm patří bylinkové čaje, teplé mléko, mandle, vlašské ořechy, třešně či hroznové víno. A které bylinky? Vyzkoušejte heřmánek, levanduli nebo meduňku.

