10 geniálních triků, jak denně ujít až dvakrát více kroků a zhubnout

Máte málo pohybu a chtěli byste toho denně ujít víc? Máme pro vás fantastické triky, díky kterým splníte denní počet kroků raz dva! Spolu se zdravou stravou vám hubnutí půjde snadněji a rychleji.

Chůze je přirozený pohyb člověka, který umožňuje zpevnit celé tělo, aniž byste pocítili velkou zátěž. Chůze vylepšuje fyzickou kondici a duševní zdraví. Je považována za jeden z nejefektivnějších způsobů hubnutí. Jak ale účinně dosáhnout 8 000-10 000 kroků za den, když sotva urazíte polovinu? Inspirujte se těmito praktickými triky!

I když se může zdát, že na chůzi není nic složitého, přesto ji většina lidí praktikuje špatně a ničí si tak své zdraví. Podívejte se na video, jak byste měli správně chodit:

Do práce pěšky

Nemáte kancelář přímo za rohem domova? Musíte jezdit městskou hromadnou dopravou? Nevadí! Vystupte o jednu zastávku dřív a zbytek dojděte pěšky. Stejně tak na cestě domů. Při takových procházkách si vždy vyčistíte hlavu, zlepšíte náladu a nachodíte kroky navíc.

Schody místo výtahu

Pokud jste doteď jezdili všude výtahem, je na čase tento zvyk vyměnit za pečlivý výšlap schodů. Nejenže naženete několik kroků, ale také naposilujete hýždě a stehna, spálíte víc kalorií a posílíte své srdce. Zpočátku budete nejspíš udýchaní, ale postupem času už to bude pro vás hračka a na výtah, jako možnost, ani nepomyslíte!

Chůze do schodů je fantastická pro vaše zdraví hned z několika důvodů. Zdroj: shutterstock.com

Pravidelné pauzy s chůzí

Máte sedavou práci, u které se příliš často nezvednete? Vydejte se každou hodinu na 5 minutovou chůzi. Protáhnete se a podpoříte průtok krve, na který má dlouhé sezení špatný vliv. Stačí, když se projdete po domě, kanceláři či obejdete jeden blok vaší ulice.

Poznejte své okolí

Chodíte nakupovat, do práce či do školy pro děti stále stejnou cestou, která je nejkratší? Zkuste jít tou o ulici dál. Třeba narazíte na zajímavý podnik, o kterém jste doposud nevěděli. Střídejte cesty každý den, projděte se do parku a užívejte si chůzi na čerstvém vzduchu.

Pochodujte, i když čekáte

Ať už čekáte, než se uvaří voda, nebo sledujete televizní program, můžete se během toho hýbat. Chůze na místě nebo po místnosti zvýší počet kroků a podpoří aktivitu celého vašeho těla. Zapomněli jste si něco donést? Překonejte svoji lenost, nikoho o to nežádejte a dojděte si pro to sami. Každý krok se počítá!

Chůze na místě zvýší počet kroků, udrží svaly v pohybu a pomůže spalovat kalorie. Zdroj: Profimedia

Chůze během telefonování

Některé rozhovory s kamarády či rodinou se můžou protáhnout na velmi dlouhý telefonát. Nesedejte si, ani si přitom nelehejte. Po celou dobu telefonování se procházejte po místnosti, nebo se vydejte ven. V závislosti na délce hovoru pak můžete nachodit až o několik set kroků navíc.

Vezměte si kávu s sebou

Shledáváte se pravidelně s přáteli v kavárně, kde si povíte, co je všechno nového? Objednejte si kávu s sebou a popovídejte si během chůze. Projděte si společně město, užívejte si sluneční dny a uvidíte, že kroky budou hned samy přibývat.

Využití každičkého času

Když někam jdeme, většinou si vyhledáváme tu nejkratší cestu, abychom neztráceli čas. Zkuste se ale na to dívat jinak. Během chůze si můžete pustit do uší hudbu, podcast či dokonce knihu. Takto strávený čas naplno využijete a ještě si rádi zajdete o pár bloků navíc.

Se psem nachodíte tolik kroků navíc, že splníte denní limit levou zadní! Zdroj: shutterstock

Pes, přítel člověka

Zvažujete už nějakou dobu, že byste si rádi pořídili pejska? Máme do vašeho seznamu další výhodu, proč byste si měli domů přivést tohoto čtyřnohého chlupáče. Díky němu budete pravidelně chodit na procházky, a ještě si je začnete mnohem více užívat.

Kroková výzva zvýší motivaci

Jste ten typ člověka, který u ničeho nevydrží déle jak jeden týden? Zapojte se do krokové výzvy se svými kamarády! Nejenže vás to bude udržovat v pohybu, ale také to zvýší vaši motivaci k lepším výkonům. Společně s krokoměrem nachodíte tolik kroků, že z toho budete až překvapeni. Neberte chůzi jen jako nástroj k hubnutí. Vnímejte ji jako zábavnou aktivitu.

Zdroje: bezhladoveni.cz, chiashake.cz, eshop.alfafit.cz