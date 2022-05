Spíte správně? Kolik hodin v jakém věku potřebujeme spát: Je to životně důležité

Spánek je nepostradatelná součást lidského života a je nutný ke správnému fungování celého organismu. Jeho nedostatek má vysoce negativní vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Jak dlouho by měl každý z nás spát? Kromě jiného se to odvíjí i od věku.

Současné statistiky potvrzují, že téměř čtvrtina Čechů trpí nedostatkem spánku. Přitom se jedná o základ zdravého a spokojeného života. Zajímá vás, jak dlouho spát, abyste ráno byli fit a plní energie?

Obecné doporučení

Americká akademie spánkové medicíny došla k názoru, že dospělý jedinec by měl pro udržení dobrého zdravotního stavu a duševní pohody spát každou noc minimálně sedm hodin. Pro efektivní fungování celého organismu je optimální osmihodinový spánek a při vysoké fyzické zátěži, což je patrné například u sportovců, by měl být ještě delší. Stejně jako na délce spánku však také záleží i na jeho kvalitě, a proto by měl být souvislý a nepřerušovaný.

Každý z nás zná situaci, když se málo vyspí. Nejenže je člověk fyzicky unavený, ovlivňuje to i rychlost myšlení a rozhodování. Zdroj: shutterstock.com

Nedostatek spánku se vždy někde projeví

Každý z nás zná situaci, když se vyspí málo. Nejenže je člověk fyzicky unavený, ovlivňuje to i rychlost myšlení a rozhodování, míru soustředěnosti a chuť k jídlu. Dlouhodobý deficit spánku často přináší i mnoho zdravotních problémů. V případě, že spíte méně než pět hodin, může být ohrožena i správná funkce srdce. Zkuste si proto dopřávat dostatek kvalitního spánku.

Možná rizika

Dlouhodobé nevyspání vede postupně k akutnímu nedostatku spánku, který je potřeba co nejdříve dohnat. Ovšem mnohem častější je chronické nevyspání u lidí, kteří sice spí každou noc, ale nemají dostatečnou dávku. Většina z nás nestráví denně v posteli ani sedm hodin a každý dvacátý člověk dokonce méně než pět hodin. Jaké jsou nejčastější projevy a následky na zdraví­­?

Časté střídání nálad

Potíže s myšlením a koncentrací

Problémy s pamětí

Oslabený imunitní systém

Vysoký krevní tlak

Výkyvy tělesné váhy, většinou přibírání

Cukrovka 2. typu

Oslabené libido

Špatná rovnováha

Rizika srdečních chorob

Věk je rozhodující

Charles Czeisler, profesor Hardvardské univerzity, provedl výzkum a celou řadu studií. V období od roku 2004 do roku 2014 hledali správnou dobu spánku, která účinně ovlivňuje lidské zdraví. V každém věku je to rozdílné.

Novorozenci 0 – 3 měsíců: 14 – 17 hodin

Děti 4 – 11 měsíců: 12 až 15 hodin

Děti 1 – 2 let: 11 až 14 hodin

Předškolní děti 3 – 5 let: 10 až 13 hodin

Školní děti 6 – 13 let: 9 až 11 hodin

Dospívající děti 14 – 17 let: 8 až 10 hodin

Mládež 18 – 25 let: 7 – 9 hodin

Dospělí 26 – 64 let: 7 až 9 hodin

Senioři nad 65 let: 7 až 8 hodin

Nejčastějšími důvody špatného spánku jsou stres a technologie. Zdroj: shutterstock.com

Příčiny nekvalitního spánku

Nejčastějšími důvody špatného spánku jsou stres a technologie. Díky nim je v těle stimulována tvorba stresového hormonu kortizolu. Jakmile je ho v těle moc, může způsobit řadu onemocnění. Pro kvalitní spánek spěte v místnosti, která je vyvětraná s teplotou okolo 18 stupňů. V létě je lepší, když budete spát u otevřeného okna. Dopřejte si úplnou tmu a ticho.

