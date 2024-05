close info Pexels

Šárka Kabátová 26. 5. 2024 clock 3 minuty video

Chcete si účinně chránit srdce a předcházet nebezpečným chorobám kardiovaskulárního systému? Tak to byste se měli naučit dobře spát. Co vše pro to lze udělat?

Zdravé srdce a kvalitní spánek spolu poměrně dost souvisejí. Nedostatek spánku může vést k řadě zdravotních problémů, včetně srdečních chorob, vysokého krevního tlaku, mrtvice i infarktu. Naopak řádná porce kvalitního nočního odpočinku pomáhá snižovat stres, regulovat krevní tlak a podporovat zdraví, a to i srdce a celého kardiovaskulárního systému. Co vše můžete udělat pro zlepšení kvality spánku, a tedy i snížení rizika infarktu? Jaká je nejlepší poloha na spaní? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Spánek je životní potřebou „Spánek je něco, co dělají všichni lidé – a většinou ne moc dobře," říká neuroložka Johns Hopkins a specialistka na spánek Rachel E. Salas, MD. Pokud má tělo z nějakých důvodů spánku nedostatek, zvyšuje se riziko výskytu a rozvoje mnoha onemocnění. close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Během spánku dochází v našem organismu k řadě důležitých procesů, které jsou nezbytné pro zdraví srdce. Bonusy spánku Během spánku dochází v našem organismu k řadě důležitých procesů, které jsou nezbytné pro zdraví srdce. Spánek pomáhá například snižovat krevní tlak, pomáhá regulovat hladinu inzulínu a glukózy v krvi, čímž snižuje riziko diabetu 2. typu, který je faktorem rizika srdečních chorob. Kvalitní spánek snižuje v těle záněty, které jsou velice často spojované s rozvojem srdečních chorob. Pokud máte dostatek spánku, pomáháte i správné funkci cév, potažmo lepšímu průtoku krve a předcházíte i riziku vzniku krevních sraženin. Pravidelný režim a pohodlí Dodržujte pravidelný spánkový režim. Každý den choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu, a to i o víkendu. Pomůže to vašemu tělu regulovat přirozený spánkový cyklus. Ke správnému komfortu přispěje i volné spací oblečení z matriálu, který je vám příjemný. Pozor na rušivé elementy Spát byste měli vždy v příjemném prostředí, a to bez elementů, které noční odpočinek značně omezují. Mezi nejhorší patří elektronika s modrým světlem a okolní prach. Pokud jste náchylní k alergiím, jež provází ucpaný nos, dýchání ústy a žízeň, které vás v noci budí, odstraňte z ložnice koberce, nebo je pravidelně vysávejte. Povlečení vyměňujte jednou za týden. close info Shutterstock zoom_in Vaše ložnice by měla být tmavá, tichá a vyvětraná, aby v ní na noc bylo chladněji. Adekvátní prostředí Pro spaní si vždy zajistěte pohodlné a příjemné prostředí. Vaše ložnice by měla být tmavá, tichá a vyvětraná, aby v ní na noc bylo chladněji. Zcela určitě také investujte do pohodlné matrace, polštářů i přikrývek. Večerní rituál Vtvořte si relaxační večerní rutinu. Před spaním se vyhněte určitě kofeinu a alkoholu a raději se věnujte uklidňujícím aktivitám jako je například teplá koupel či meditace, anebo čtení knihy. Zdroje: www.hopkinsmedicine.org, www.botanic.cz, www.rukunasrdce.cz

