Zimní měsíce mají velikou nevýhodu, a to že kradou vašemu tělu vitamín D, a tím oslabují vaši imunitu. Když vaše tělo postrádá vitamín D, může to vést i k vážnějším onemocněním. Proto jej doplňujte tímto způsobem.

Vitamín D je jedním z nejdůležitějších vitamínů pro vaše tělo. Jednak je naprosto klíčový pro váš imunitní systém. Dále je nepostradatelným pro vaše kosti, svaly, klouby a srdce. Je také dobrý na cévy a působí jako prevence proti cukrovce. Bohužel, v těchto chladných měsících, kdy jej zima krade, ho nemáte dostatek. Proto je důležité, abyste začali vitamín D doplňovat do vašeho těla. Samozřejmě to není garance věčného mládí a zdraví, ale i přesto by vám mohl velice pomoci, co se týče imunity.

Na video, jaká jídla jíst pro doplnění vitamínu D, se můžete podívat na Youtube kanále Health:

Zdroj: Youtube

Jak doplňovat vitamín D

Vitamín D je možné nalézt i venku. Musí však být léto, jelikož se tvoří v kůži po alespoň 15minutovém pobývání na slunci. Přes slunečné dny si vaše tělo vytvoří zásobu vitamínu D, kterou však během zimy postupně ztrácí. Proto je dobré jej začít hledat v jídle. Nejvíce jej najdete v tučném mořském mase. Takže přes zimu vůbec není od věci do vašeho jídelníčku zařadit lososa, tresku, tuňáka, rybí játra, či makrely. Vitamín D je však obsažen i v mléčných výrobcích a vejcích.

close info Profimedia zoom_in Nejvíce vitamínu D obsahuje tučné rybí maso jako je například losos.

Nedostatek vitamínu D

Vitamín D se však z přírodních zdrojů doplňuje velice těžce. Museli byste každý den sníst alespoň 300 gramů lososa, a to neudělá dobře ani vašemu tělu, ani vaší chuti. Proto není úplně od věci sáhnout po doplňcích vitamínu D, které seženete v běžné lékárně. Tím si zajistíte účinnou denní dávku déčka a nemusíte do sebe každý den cpát tunu rybího masa. Když má vaše tělo nedostatek vitamínu D, může to vyústit v problémy s klouby, srdcem a cévami. Také může velice zhoršit vaši imunitu a způsobit svalovou slabost. Proto je nesmírně důležité, abyste jej doplňovali co nejvíce.

