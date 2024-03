Hubnutí bez práce? Je to možné? Z dlouhodobého hlediska vám správné návyky rozhodně mohou pomoci zhubnout. Některé tipy a fígly jsou překvapivé, ale dávají smysl.

Jak hubnout bez cvičení?

Chcete trochu popostrčit tělo k hubnutí, ale velké změny v životním stylu a jídelníček nechcete řešit? Vyzkoušejte tyto fígly. Tělo bude spalovat kalorie, i když vy se nepředřete. Bude to stačit? Kdo ví. Ale za zkoušku to stojí. Velmi pomalé hubnutí je rozhodně lepší než rychlý úbytek na váze.

Osvojte si pár dobrých zvyků a hubnutí vám půjde samo. Toto je téma i příspěvku, který pro vás připravili na YouTube kanále TopTrendin CZ.

I nenápadné fígly vám mohou pomoci hubnout

I malé změny v životním stylu nám komplikují udržení si ideální váhy či vyloženě hubnutí. Určitě už jste mockrát slyšeli, že k redukci váhy je nutný nejen kalorický deficit čili vyšší energetický výdej nežli příjem, ale také dostatek spánku, minimalizace stresu či hydratace organismu. Právě těchto aspektů se týkají také doporučení, jak malými krůčky přiblížit tělo ideální váze.

Nutný je dostatečný pitný režim. Rozhodně nejde o to, že byste měli pít denně hektolitry vody. Stačí více méně 2 litry, které každý den bezpodmínečně vypijete. I když je voda po všech stránkách nejlepším nápojem, který navíc nezruinuje váš kalorický deficit, do pitného režimu se rozhodně počítají veškeré tekutiny, a dokonce i ty, které přijímáte jídlem.

Pokud nemá tělo dost vody, snaží se jí záměrně zadržovat. Už jen to představuje kila navíc, i když nejde o tuk. Vodu pijte nejlépe studenou, aby ji tělo muselo ohřívat. To je také kaloricky náročný proces, pijte ideálně před každým jídlem, a pokud vás voda omrzela, dejte si neslazenou kávu nebo zelený či bylinný čaj.

Neustálé přežvykování může být vašemu okolí vyloženě nepříjemné, ale má se za to, že žvýkáním je možné podpořit trávení, a dokonce do určité míry omezuje i příjem potravy.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Tělo nedokáže hubnout, pokud nebudete mít dost kvalitního odpočinku. Zbytečně si den nenatahujte.

Spalujte kalorie ve vaně nebo před televizí

Aby se vám lépe hublo, můžete se namočit do horké vany nebo sprchovat studenou vodou. Obé má do určité míry pozitivní přínos. Zatímco ochlazení těla vyburcuje organismus k zahřívání a tím spálí kalorie, horká lázeň pomáhá vyrovnat hladinu krevních cukrů a překvapivě i v horké vodě tělo spaluje o něco lépe než běžně.

Kalorie spálíte také když se zapotíte při sledování hororu, což se opravdu reálně děje. Na druhou stranu vám pomůže také klid a relax. Zatímco vyděšené potící se tělo spaluje kalorie, relaxované snižuje hladinu stresových hormonů, a to je také nezbytně nutné k hubnutí. Stejně tak jako kvalitní spánek.

Někteří se totiž domnívají, že být aktivní co nejvíc hodin ve dne, v noci, bude také přínosem k jejich hubnutí. Ale ve skutečnosti to tak není. Nedostatek odpočinku zvyšuje hladinu stresových hormonů a tím také brání shazovat přebytečná kila.

Užívat byste si také měli veškeré volnočasové aktivity. Jakýkoli pohyb včetně dobře známé chůze se hodí. Choďte na bowling, squash nebo se věnujte tanci. Všechny druhy pohybu jsou velké plus i to, že vás baví a budete se k nim vracet. Nicméně i takový pořádný úklid je velmi energeticky náročný, stejně tak jako může být péče o zahradu, venčení psa nebo když půjdete pěšky na nákup či do schodů.

Zdroje: express.co.uk, healthtoday.com