Proč byste čokoládu neměli kousat, ale cucat. Je to důležité

Čokoláda není sladkostí, kterou bychom si museli nutně upírat. Nekousejte ji a vychutnejte si plně její báječnou chuť. I to, jak jíme, je důležité. Proč bychom neměli čokoládu kousat?

Zdroje: www.lifehack.org, www.prozeny.cz

Vychutnávání čokolády

Ochutnávání a vychutnávání je věda. Pokud jste někdy viděli profesionální ochutnávače v praxi, pak víte, že málokdy sousto nebo hlt nápoje hned spolknou. Proč a nač, to je jasné. My však nejsme ochutnávači a co nám chutná, je jen naše věc. Co ovšem producenty kvalitních čokolád zajímá velmi, je to, zda umíme skutečně vychutnat čokoládové tabulky, pralinky či figurky. A nejde jen o zážitek z dobré čokolády.

Čokoláda není jen jedna. Vybrat si můžete z velikého množství druhů. Zdroj: Profimedia

Tuk v čokoládě plní důležitou funkci

Jak jistě tušíte, rozdíl v čokoládách není jen v obsahu cukru, který je do hmoty přidaný, jde také o obsah kakaa a v neposlední řadě také kakaovém tuku čili másla. Kakaové boby obsahují poměrně velké množství těchto tuků přirozeně, a navíc se do čokolády tuk také ještě někdy přidává. Právě tuk dovoluje čokoládě rozpuštění, přidává také na jemnosti a celkově intenzivním prožitku.

Na počátku dobré čokolády jsou kvalitní kakaové boby. Zdroj: joanna wnuk / Shutterstock.com

Abyste si mohli čokoládu vychutnat, pak ji rozhodně nekousejte, ale cucejte jako bonbon. Kakaové máslo se začíná rozpouštět při teplotě okolo 35 °C, takže brzy po tom, co kousek čokolády vložíte do úst. Tuk, který sice není nijak chuťově výrazný, napomůže kakao distribuovat k chuťovým pohárkům a vy si pak kousek čokolády skutečně vychutnáte.

Proč jen kousek? Tak jako je to doporučované u jakéhokoli jídla, které si chceme vychutnat. Také na čokoládu si udělejte čas. Zdá se vám to hloupé? Není to tak.

Čokoláda by se měla vychutnávat. Zdroj: Profimedia

Proč jíst čokoládu pomalu?

Čokoláda je sice v mnohém přínosná a kakao je považované také za superpotravinu, nicméně v kombinaci s cukrem a tukem může jít o kalorickou bombu. Čokoláda sice pozitivně působí na srdce i lidskou paměť a je plná antioxidantů, ale rozhodně nejde o potravinu, kterou bychom jinak mohli označit za zdravou. Nicméně všechno, co jíte, si vychutnávejte. Vaše uspokojení nejen z chuti, ale i pocit plnosti bude o to intenzivnější. Nebudete se přejídat, jídlo i sladkosti a jiné, byť nezdravé pokrmy, si užijete. Díky vychutnávání kvalitní čokolády udržíte na uzdě také vaše nutkání na sladké.

Pokud máte starost o kalorie, vybírejte si spíše z tmavých čokolád, které mají velký podíl kakaa. Bílé čokolády například neobsahují žádný kakaový prášek.