14. 12. 2024

Zabýváte se otázkou, jak v těle účinně snížit nezdravý cholesterol? Tak to byste měli vědět, že kapr by se u vás doma neměl objevovat jen na Vánoce, ale měl by být pravidelnou součástí vašeho jídelníčku. Proč tomu tak je a jak tato ryba ovlivňuje zmíněné zdravotní riziko?

Hladiny vysokého cholesterolu představují vážné nebezpečí vzniku srdečně-cévních onemocnění, které mají v ČR na svědomí více než polovinu úmrtí. Na vině je ve většině případů nevhodný životní styl spojený s nadměrnou dávkou stresu, nedostatkem aktivního pohybu a dlouhodobě nevhodným jídelníčkem. Proto není od věci myslet na to, co jíte a pravidelně zařadit do stravy potraviny, které přirozeně snižují hladinu LDL neboli špatného cholesterolu. Ačkoliv to mnohé překvapí, patří mezi ně i kapří maso. Jak vyfiletovat kapra a zbavit ho kostí? Na užitečné rady se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Dovolená v Alpách.com: Zdroj: Youtube Co je vlastně cholesterol Jedná se o voskovitou steroidní látku, kterou naše tělo potřebuje ke stavbě buněk a výrobě vitamínů a hormonů. Svou strukturou se cholesterol podobá hustému oleji a naše tělo si dávku, kterou potřebuje vyrábí v játrech. Má dvě podoby, kdy LDL cholesterol je označovaný jako „špatný“ a HDL cholesterol jako „dobrý“. Právě tato forma má na náš organismus značně příznivý vliv, protože se podílí na přenosu volného cholesterolu z krve do jater, díky čemuž chrání cévy před jeho usazováním. close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Maso z kapra snižuje hodnoty špatného cholesterolu. Nevhodná strava Cholesterol se dostává do těla i z některých potravin, které běžně konzumujeme. Zpravidla se jedná o živočišné potraviny, které mají vysoký obsah nasycených tuků, tzv. trans-tuků, kterým bychom se měli raději vyhýbat a jíst je jen v omezené míře, protože zvyšují špatný neboli LDL cholesterol. Následkem toho dochází ke zbytnění cév, kterými nemůže protékat krev a značně se zvyšují rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mezi nejčastější patří například ateroskleróza, onemocnění karotických tepen, onemocnění koronárních tepen, srdeční záchvat, mrtvice, onemocnění periferních tepen a náhlá srdeční zástava. Jsou však i užitečné potraviny Oproti výše zmíněným potravinám jsou však i takové, které dokáží hladinu cholesterolu v krvi snížit. Patří mezi ně nejen ovoce a zelenina a další potraviny bohaté na vlákninu jako například celozrnné pečivo či luštěniny, ale i mořské a sladkovodní ryby. Rybí maso je totiž významným zdrojem polynenasycených mastných kyselin řady n-3 (n-3 PUFA), které jsou výbornou prevencí před onemocněním cév a srdce. Zmíněné látky mají pozitivní vliv na metabolismus cholesterolu, mají protisrážlivý účinek a napomáhají rozšiřování a dobré elasticitě cév. Zdraví Hubnutí při sezení. Jak na to? video Sladkovodní ryby Problematikou vlivu konzumace sladkovodních ryb a hladiny cholesterolu v krvi se nějakou dobu zabývali čeští odborníci. V čele výzkumu stál Doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. z Jihočeské univerzity, a právě on a členové jeho týmu došli k jasným výsledkům. Na několika vysokoškolských menzách a v seniorský domovech sledovali, jaký vliv bude mít pravidelná konzumace kaprů na cholesterol v krvi. Tento druh rybího masa byl v menu testovaných jedinců několikrát týdně. Nejenže se u nich snižovaly hodnoty celkového cholesterolu, ale navíc docházelo ke zvyšování HDL cholesterolu. close info Shutterstock.com / Iaroshenko Maryna zoom_in Jihočeští vědci vyvinuli novou technologii chovu a jejich kapr je doslova světovým unikátem. Omega 3 kapr Jihočeští vědci dokonce vyvinuli novou technologii chovu a jejich kapr je doslova světovým unikátem. „Jde o kapra, který se na první pohled nijak neliší od naprosto normálního kapra,“ říká proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Pavel Kozák o tzv. omega 3 kaprovi. Je totiž krmený přirozenou stravou a speciálním krmivem z granulí obsahujících různé rostlinné oleje. Zdraví Zvládnete stát na jedné noze? Podle toho, jak dlouho vydržíte, poznáte skutečný věk video „Tento kapr se liší obsahem omega 3 mastných kyselin ve svém mase. Například len a řepka obsahují větší množství omega 3 mastných kyselin, které se přetváří v mase na ty zdravé nenasycené. Pokud budete takového kapra konzumovat dvakrát týdně, zaručí vám příznivý účinek na zdraví. Studiemi v Klemu a v Lázních Poděbrady na pacientech po operaci srdce bylo dokázáno, že se snížila hladina špatného cholesterolu v krvi. Mělo to také příznivý vliv na hojivé procesy,“ dodal Pavel Kozák. Výsledky výzkumu chválí i Věra Adámková, přednostka preventivní kardiologie pražského IKEMu. „Celkový cholesterol léčených osob, když to řekneme z výchozí hodnoty, klesl o 30 procent.“ Zdroje: www.ct24ceskatelevize.cz, www.trebonskykapr.cz, www.irozhlas.cz

