Med je lahodná a zdravá pochoutka, která má značně pestré využití. Jak ho však kupovat a na co si dát pozor, abyste ho měli vždy v prvotřídní kvalitě?

Med je od nepaměti symbolem nejen sladkosti, ale i hojnosti. Včelařství provozovali již starověcí Egypťané, kteří včely považovali za oživlé slzy boha slunce Rea. Jejich dokonalý a zázračný produkt s sebou přináší i mnoho zdravotních benefitů.

Faktem bohužel je, že na současném trhu není všechen med v takové kvalitě, v jaké má opravdu být. Jak si tedy umět vybrat ten nejlepší?

Výhody kvalitního medu

Med se s oblibou používá nejen pro svou příjemně sladkou chuť, ale toto přírodní sladidlo má i velké množství výhod pro naše zdraví. Jedná se o přirozeně vyráběný, nerafinovaný cukr, který je bohatý na užitečné antioxidanty.

Je proslulý svými silnými antibakteriálními a protizánětlivými vlastnostmi, které úspěšně napomáhají při hojení ran nebo popálenin a vyživují pokožku.

Perfektně med funguje i na záněty v ústní dutině, prospívá při kašli a nachlazení a je zdrojem okamžité energie. Med také obsahuje celou řadu minerálních látek jako je železo, měď, fosfor, vápník, hořčík a stopové prvky mangan, kobalt, zinek, jód, fluor a kyselina křemičitá. Z vitamínů jsou zastoupené především vitamíny skupiny B a tolik potřebné „céčko“.

Pozor na náhražky

Bohužel, na pultech obchodů dnes najdete produkty, které se tváří jako med, ale ve skutečnosti se ho v nich nachází jen nepatrné množství. Zpravidla obsahují velké množství přidaných cukrů.

Mnoho výrobců přidává pro snížení nákladů a zachování lepivé struktury přísady jako rýžový, řepný, kukuřičný nebo pšeničný sirup. Některé medy, které jsou označené jako surový med, bývají mnohdy tepelně ošetřené, aby se zabránilo jeho pozdější krystalizaci. Problémem bývá i filtrace medu, která z medu odstraní jeho přirozené prospěšné vlastnosti.

Vždy sledujte etiketu

Vládní agentura USA, která je známá pod zkratkou FDA neboli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration), působí v oblasti zdraví a služeb a vyžaduje, aby byly na etiketách medu vždy uvedené veškeré použité přísady.

Nedejte tedy jen na marketingové názvy samotného medu, které jsou často opatřeny krásně znějícím přídavným jménem, které však neodpovídá realitě.

True Source Certified®

Přestože pochází velké množství nabízeného medu z vysoce kvalitních zdrojů, je v současnosti falšovaný a nelegálně získaný med bohužel celosvětovým problémem. Proto byla vytvořena pečeť True Source Certified®. Při ohledávání etikety medu se zaměřte také na označení certifikátem, který uděluje společnost True Source Honey®.

Protože podléhá podrobným testům zkušených expertů, jedná se o skutečné potvrzení, že je daný med opravdu čistý a v prvotřídní kvalitě, a to bez ohledu na to, v jaké oblasti světa se zrovna vyrábí. A pokud je to možné, vsaďte vždy na naše české medy, které tuto pečeť také vlastní.

