Naše babičky léčily chřipku bez drahých přípravků z lékárny. Měly skvělý trik

Podzimní chladné a proměnlivé počasí s sebou přináší větší riziko, že onemocníme chřipkou. Léky z lékárny jsou drahé a slibují hory doly, ale ve skutečnosti většinou jen potlačují příznaky chřipky. Co můžeme udělat doma vlastními silami, abychom toto virové onemocnění co nejrychleji překonali?

Vsaďte na moudrost našich předků, za ušetřené korunky si kupte raději něco pro radost a proti chřipce vyzkoušejte některý z osvědčených protichřipkových rituálů, které používaly už naše babičky a jejichž účinnost v současnosti potvrzují i vědci. Tady je pár protichřipkových vyprošťováků.

Jezte česnek

Denně rozžvýkejte jeden syrový stroužek česneku. Tato aromatická zelenina působí jako přírodní antiseptikum proti kašli a nachlazení. Máte problém česnek pozřít syrový? Uvařte si česnečku. Postaví vás na nohy. Pro ty, které česnek dráždí na žaludek, je lepší smíchat kurkumu s medem a troškou pepře a každý den si dát jednu lžičku směsi.

kurkuma Zdroj: Shutterstock

Dejte si zázvor

Ne nadarmo přezdívají v Asii zázvoru „malý ženšen“. Tenhle oddenek má totiž antiseptické a protizánětlivé účinky, což se při chřipce více než hodí. Když ho smícháte se špetkou mleté skořice, třemi hřebíčky, medem a dvěma šálky horké vody, získáte úžasný nápoj proti nachlazení. Pijte ho a uvidíte, že vám bude líp!

Při nachlazení spolehlivě pomáhá zázvor. Zdroj: Profimedia

Vydesinfikujte si ústa

V ústech se hromadí různé množství škodlivin a bakterií. Jak je můžete zredukovat? Každé ráno si dejte do pusy lžičku oleje a zhruba 15 minut jej převalujte ze strany na stranu. Poté olej vyplivněte a vypláchněte. Lžičkou si jemně oškrábejte nános na jazyku. Gratulujeme – právě jste se zbavili spousty toxinů a bakterií.

Dejte si bramborový obklad

Bolí vás v krku? Nečekejte, až se palčivá bolest rozšíří do vašich průdušek. Ztlumí ji zábal z horkých brambor. Tři až pět brambor uvařte doměkka a zabalte do utěrky. Hlízy v ní rozmačkejte a jakmile trochu vychladnou, přiložte obklad na hrudník. Aby účinek byl co nejlepší, zakryjte ho vlněným šátkem či ručníkem. Zábal nechte působit 15 až 45 minut. Když si ho budete dávat denně, uleví se vám.

Náš tip

Obklad můžete použít i v případě zastydlé rýmy, jenom s tím rozdílem, že se pokládá na čelo.

Uvařte si silný kuřecí vývar

Silný vývar z kuřecího masa a kostí doplní vašemu tělu spoustu minerálů, živin a solí, které při boji s nemocí zoufale potřebuje.

Vsaďte na křen

Pravda, je trochu štiplavý, ale zvyknete si. Kombinace křenu a stejného množství medu vám dodá pořádnou porci vitaminů. Křen navíc působí i jako přírodní antibiotikum. Dopřejte si jednu lžičku „křenového medu“ čtyřikrát denně.

Křenový med vám dodá spoustu vitaminů. Zdroj: Profimedia

Vyzkoušejte hořčici

Pěkně vás zahřeje a zároveň vypudí bacily z těla. Jak si ji připravíte? V kýbli smíchejte horkou vodu s jedním kelímkem hořčice. Do vzniklého roztoku namočte nohy a nechte je odpočívat 10 minut. Pak si chodidla osušte ručníkem, navlékněte na ně teplé ponožky a jděte spát. Ráno bude líp.

Mlsejte hořkou čokoládu

Samozřejmě v rozumném množství. Tahle kakaová pochoutka totiž obsahuje látky, které tlumí bolesti, což se třeba v případě bolavého krku docela hodí.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.idnes.cz, www.blesk.cz