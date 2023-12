Ranní probuzení je někdy doslova námaha a obzvlášť teď v zimním období se nikomu nechce moc z postele. Pokud však chcete být ráno „fresh“ a svěží, máme pro vás tipy, jak lépe a příjemněji vsávat.

Pro mnohé z nás je ranní vstávání těžké a mnozí ho řeší posouváním budíku s myšlenkou, že každá minuta ráno v posteli se počítá k dobru. Opak je však pravdou. Ve výsledku budete unavenější, pomalejší a možná i bez ideální nálady. Pokud se chcete vrátit do dětských let a být po ránu nejen svěží, ale i plní energie, vyzkoušejte trik, který již nějakou dobu hýbe sociálními sítěmi. Po jistém tréninku vyskočíte z postele jako rybička a vaše chuť do života bude naprosto nezadržitelná.

Na zaručené tipy, jak ráno vstát brzy a bez problémů, se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Myšlení úspěšných:

Trik specialistky na trénink mozku

Začněte postupně a důsledně měnit své zlozvyky a vyzkoušejte nové rituály. Přesně k tomu vás totiž nabádá hack, který vám časem pomůže ráno snadněji vstát. Emilie Leyes, specialistka na hypnózu a trénink mozku, se na sociální síti TikTok podělila o své tajemství, jak zvítězila nad pomalým probuzením a lenivým vstáváním. Co například doporučuje?

close info Shutterstock zoom_in Zkuste pravidlo 5 minut.

Pravidlo 5 sekund

Emilie Leyes nedá kromě jiného dopustit na pravidlo 5 sekund, jehož autorkou je Mel Robins. Princip je jednoduchý. Jakmile vám ráno zazvoní budík, počítejte do pěti. Při čísle jedna se posaďte a po dosažení čísla pět vstaňte a začněte svůj den. Po několika dnech zjistíte, že nejde o nic složitého a budete překvapeni, kolik toho za celý den stihnete. Leyes to potrdila svými slovy: „Poté, co jsem tuto metodu praktikovala několik dní, stalo se ze mě ranní ptáče.“ Dodala, že tuto metodu odpočítávání můžete použít k odbourání jakéhokoli zlozvyku a celkově tak změnit svůj život k lepšímu.

close info Shutterstock zoom_in Zkuste jógu smíchu.

Po ránu vám prospěje i jóga smíchu

Jedná se o cvičení kombinující smích s hlubokým jógovým dýcháním a se strečinkem. Díky tomu přinesete tělu nejen radost a příjemnou euforii, ale i uvolnění od stresu, prokrvení mozku a možná se u toho i příjemně zapotíte, což je detox. Leyes říká: „Jakmile se „falešný“ smích změní na skutečný, může to být obrovské povzbuzení nálady a energie. Navíc další výzkumy prokazují, že je to dobré pro fyzické a duševní zdraví. Za pokus to určitě stojí!“

