Tloustnete? Možná děláte tuto častou chybu při loupání brambor

Snažíte se zbavit přebytečných kil, ale stále se vám to nedaří? Stále přibýváte na váze? Důvodem mohou být brambory. Stačí dodržovat pravidla při jejich loupání a kila půjdou dolů.

Navzdory tomu, že dodržujete správnou životosprávu, hýbete se a pijete dostatek tekutin, může se stát, že nehubnete. Pokud vyloučíme nějaký vážnější zdravotní problém, na vině může být kupodivu i zelenina, konkrétně brambory. Na první pohled by se mohlo zdát, že brambory patří mezi vhodnou zeleninu při redukční dietě nebo pokud chcete pár kilo shodit, opak je však pravdou.

Kalorický škrob

Brambory obsahují hodně škrobu, i když ne všechny odrůdy stejně. Některé druhy brambor ho mají skutečně hodně, a to je problém. Škrob je sám o sobě hodně sytý a také obsahuje hodně kalorií. Proto byste se mu pro udržení shozených kil nebo při dietě měli spíše vyhýbat.

Pouze opláchnout brambory nestačí. Zdroj: Profimedia

Snížit kalorie

Co však dělat, když jsou brambory tak chutné? Rozhodně je z jídelníčku úplně nevyřazujte. Sice byste je neměli jíst každý den, ale občas si je bez výčitek dopřát můžete. Obsah škrobu však můžete v bramborách před jejich konzumací výrazně snížit. Stačí na to jednoduchý trik, a to omýt je ve vodě hned poté, co je oloupete. Voda také zabraňuje jejich zhnědnutí.

Brambory musí být zcela namočené. Zdroj: Profimedia

Ponořte brambory přes noc do vody

Jenže pouhé opláchnutí nestačí, brambory je nutné nechat ve vodě namočené, aby se škrob odplavil. Bohužel na to nestačí pár minut, kdy krátce před přípravou večeře necháte oloupané brambory v misce s vodou. Pro dokonalé vyplavení škrobu je musíte nechat namočené ve vodě několik hodin. Pokud si potřebujete být jistí, že budou brambory mít nižší obsah kalorií, je nutné, aby byly namočené do druhého dne. Klidně je nechte na kuchyňské lince při pokojové teplotě, důležité je, aby byly zcela ponořené, jinak zhnědnou. Následně je můžete zpracovat dle chuti a potřeby. Budou i lépe chutnat a zároveň se uvaří mnohem rychleji.

Zdroje: aazdravi.cz, Taste of Home.com