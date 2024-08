Jak mít zdravá střeva? Utužte se v dodržování těchto čtyř návyků! Malé změny v tom, jak trávíme ráno a prvních několik minut našeho dne může zcela ovlivnit nejen vstávání, ale i to, jak nastartujeme organismus.

Zdravá střeva by měl chtít každý!

Co bychom měli udělat pro zdravá střeva hned po ránu a proč by nás to mělo zajímat? Už dávno není tajemstvím, že zdraví střev představuje víc, než je proces trávení a vyloučení zbytků stravy.

Zdraví zažívacího traktu úzce souvisí s obranyschopností těla. Zatímco dříve se mělo za to, že střeva je nutné hlavně vyčistit, dnes se přidává ještě také důležité poznání o osídlení našich střev takzvanou střevní mikrobiotou.

Jak správně pečovat o střevní mikrobiom a co to je, vám prozradí renomovaný český výživový poradce Petr Havlíček. Tento a mnohé další příspěvky na téma stravování a zdravého životního stylu najdete na YouTube kanálu Rozum v troubě.

Zdroj: Youtube

Tekutiny a potraviny pro zdravá střeva

A jak je to s těmi 4 návyky? K pro- a pre-biotikům se ještě dostaneme, ale vezměme to hezky od začátku.

Ráno po probuzení je skutečně více než vhodné doplnit tekutiny. Nemusíte pít litry vody ani vodu teplou nebo dokonce horkou. Sklenice vody po probuzení by měla být nejen doplněním tekutin, ale také přímo souvisí s lepším osídlením střev, o kterém mluvil i Petr Havlíček. Hydratace obecně brání vzniku zácpy a redukuje také plynatost.

O tom, zda je nutné hned ráno jíst, se vedou spory i mezi odborníky. Nejsme všichni stejní a má se za to, že například ideální čas prvního jídla není pro všechny totožný. Dříve nebo později se ale doporučuje posnídat potraviny bohaté na vlákninu.

Prebiotika i probiotika jsou pro naše zažívání důležitá a rozhodně by neměla v našem stravování chybět. Na obrázku máte několik příkladů, ale vězte, že seznam pro- či pre-biotických potravin je významě delší a opravdu je z čeho vybírat.

Ráno se věnujte pohybu i uvolnění. Střeva potřebují oboje

Špatnou zprávou pro lenochy nebo možná pobídkou, která vás přesvědčí konečně začít něco dělat, je také doporučení věnovat se ráno nějakému pohybu. O jaký pohyb půjde, je zcela na vás.

Pokud se můžete věnovat posilování svalstva a intenzivnímu tréninku, neodkládejte je a začněte hned ráno. Jestliže ale máte raději rána pomalá a klidná, běžně na procházku, věnujte se józe nebo alespoň protažení celého těla.

Také fakt, že stres má mnohé co do činění s fyzikálními pochody v našem těle, je věc známá a nikoho už nepřekvapí. Nejde jen o duševní rozpoložení, ale také o to, jak fyzicky stres ovlivňuje zažívání, a proto se čtvrtá rada týká právě relaxace.

Neméně důležitým návykem je vědomého uvolnění se a oddálení potencionálně stresových situací na dobu, kdy se již musíte aktivně zapojit do pracovního procesu nebo prostě začít s každodenními povinnostmi.

Ráno věnujte doplnění tekutin, snídani, pohybu a vychutnejte si je v klidu bez televize či telefonu. Klidné ráno může v pozitivním smyslu dramaticky ovlivnit celý zbytek dne, ale také zdraví střev. Má se totiž za to, že mozek a střeva spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují.

Nezapomínejte, že prevence je sice skvělá, ale také kontroly a vyšetření by vám měly dát správný obrázek o tom, jak si vaše střeva vedou. Asi není nutné opakovat, že alkohol, kouření a nezdravý životní styl se odráží na zdraví celého organizmu.

Zdroje: wellandgood.com, newsnetwork.mayoclinic.org