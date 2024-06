Jak to zařídit, aby také vaše ruce vypadaly hezky upraveně a mladistvě? Pečujte o ně tímto způsobem a jistě se dostaví také výsledky. O ruce bychom měli pečovat stejně jako o tvář či zbytek pokožky.

Jak si mýt ruce?

Kůže je naším největším orgánem, který rozhodně také zasluhuje péči. Co to ale znamená? Máme se denně třikrát namydlit od hlavy až k patě? Není to jen o tom, jak se mýt, ale také čím. Která mýdla jsou tedy šetrná?

Ruce bychom správně měli mýt takto. Neplatí to jen pro dobu, když kolem nás řádí různé nemoci, ale jde o standardní péči a očistu, kterou nebudeme přenášet bakterie doma z koupelny či kuchyně a jistě si sami dokážete představit spoustu dalších situací i míst, kde se dokážete pořádně ušpinit. Příspěvek o správné technice mytí rukou pro vás připravila Světová zdravotnická organizace na svém YouTube kanálu World Health Organization (WHO).

Šetrné mycí prostředky pro mladistvý vzhled rukou

Aby mělo mytí rukou smysl, určitě se hodí následovat doporučení WHO, nicméně je jisté, že dezinfekční prostředky, které jsme ještě nedávno všichni používali, jsou vůči pokožce příliš agresivní a kůži vysušují. Jak se ale zorientovat v tom, která mýdla jsou šetrná?

Vyhněte se nejen alkoholu v přípravcích, protože pokožku vysušuje, ale také parabenům, které mohou kůži iritovat. Dalšími látkami, kterým se chcete vyhnout, jsou SLS čili sodium lauryl sulfate a SLES sodium Laureth sulfate. To jsou sice silně čistící látky, nicméně kůže zbavují i přirozených olejů, užívání vede k vysušování a mohou také dráždit.

Podobně nepříjemně mohou na vaši kůži působit i syntetické vůně a barviva. Nedá se ale říci, že například všechna ručně vyráběná mýdla vám zaručí právě absenci těchto látek. I při ruční výrobě je možné použít různé průmyslově vyráběné pigmenty i nepřírodní aromatické látky. Navíc citlivější pokožka může reagovat i na různé přírodní látky.

Co to tedy znamená? Vybírejte obezřetně. Najděte si značku nebo produkt, který vám vyhovuje a nehleďte na množství pěny! Ta je jen na oko. Samozřejmě, že vzniklá pěna může pomoci uvolňování špíny, ale pěnivost není atributem, který by vás měl velmi zajímat, pokud jde o šetrnost a mycí schopnost. Například přípravky s velkým podílem olivového oleje jsou známé tím, že od přírody málo pění. Jsou to mýdla velmi účinná a nevysušují.

Pokud je v mýdle glycerin, bambucké máslo, aloe vera nebo kokosový olej, tento výrobek bude patrně napomáhat hydrataci pokožky, která se bude zdát vláčná a jemná. Ideální jsou také mýdla, která mají jen velmi mírně kyselejší pH čili okolo hodnoty 5,5. I díky tomu si kůže udrží svoji přirozenou ochranu a nebude se vysušovat.

close info Shutterstock zoom_in Ani ručně vyráběná mýdla nejsou zárukou šetrnosti. Mohou obsahovat syntetické pigmenty i vůně.

Rutinní péče o ruce pomocí medu i citronové šťávy

Babské rady se rozhodně netýkají jen mytí rukou, ale i další péče o ruce. Jednoduchý peeling můžtete připravit například z cukru a medu. Tato kombinace je vhodná ne pro svou sladkost, ale protože krystalový cukr působí abrazivně a med podopoří vláčnost. I malé množství postačí k promnutí všech částí rukou.

Zbytky stačí opláchnout vlažnou vodou a ruce dobře osušit. Po takové očistě se hodí promasírovat ruce pomocí pár kapek olivového nebo dnes oblíbeného kokosového oleje.

Pro zesvětlení pokožky a redukci pigmentových skvrn používaly dříve ženy citrónovou nebo bramborou šťávu. V obou tekutinách se doporučuje máčet ruce krátce, asi 10 minut, ale pravidelně.

Zdroje: prozeny.cz, receptyprimanapadu.cz