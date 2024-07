Pravděpodobně bychom jen těžko hledali někoho, kdo se nikdy v životě nesetkal s bolestí hlavy. Místo toho, abychom okamžitě sahali po lécích, můžeme v takovém případě zkusit využít některé z přírodních metod boje s tímto nepříjemným problémem. Efektivních metod je hned několik.

Bolest hlavy může být nejen nepříjemná, ale při větší intenzitě dokáže člověka doslova paralizovat. Proto si v takové chvíli přejeme úlevu v co nejkratší době. Pamatujme si ale, že ještě lepší je prevence, která tomuto problému nedovolí vůbec vzniknout. I když už ale hlava přece jen bolí, stále máme dost možností, jak s tím skoncovat.

Jednoduché a účinné cviky proti bolesti hlavy ukazuje na youtube Václav Vocásek - čínské cvičení čchi kung:

Zdroj: Youtube

Hlavně se napijte

Jakmile pocítíme první náznaky možného přicházejícího problému, bude dobré zamyslet se nad pitným režimem. Kolik vody jste dnes vypili? V mnoha případech totiž hlava rozbolí právě ve chvíli, kdy tělo bojuje s dehydratací.

Paradoxně tak proti nepříjemnému stavu může pomoci i docela obyčejná (raději větší) sklenice vody. Neměla by ale být jen jedna, abychom nástup bolesti zahnali docela, bude třeba v průběhu dalších hodin pít opravdu pravidelně. Nejlepší bude buď čistá voda, nebo bylinné čaje bez cukru.

Studený obklad pomůže

Nepomůže-li voda, jsou tady ještě studené obklady. Hadřík namočený v chladné vodě přiložíme na čelo nebo na zátylek a během pár minut by se měl stav přece jen alespoň mírně zlepšit. Pokud bychom chtěli pomoc ještě zintenzivnit, použijeme místo toho dokonce led.

Kde vzít led na první pomoc?

Ten může být v podobě chladicích destiček, které běžně používáme při převážení potravin v teplých dnech, ale využít můžeme také ledové kostky, které nasypeme do sáčku, první pomoc poskytne také mražená zelenina (v tom případě ale musíme počítat s tím, že částečně rozmrzne a budeme ji muset rychle spotřebovat). Ledový materiál zabalíme do utěrky a přiložíme – stejně jako namočenou látku – na čelo, případně na zátylek.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Stres nikomu nesvědčí. Nezůstávajte ve stresujícím prostředí

Klid a zhluboka dýchat...

Někdy může hlava rozbolet z přemíry stresu. Jestliže toho máte v práci nad hlavu, děti doma zlobí a partner se ne a ne vrátit domů, pak se může docela jednoduše stát, že se hlava začne proti takové zátěži bránit.

Co bude potřebovat? Jednoduše je třeba pokusit se co nejvíce zklidnit. Pro začátek bude stačit párkrát se zhluboka nadechnout, uvolnit se a několikrát si zopakovat, na čem skutečně záleží. Je to zdraví, klid a spokojená rodina.

Ve stresu toho víc nedosáhneme a navíc se budeme potýkat s bolestí hlavy a časem možná i s dalšími zdravotními problémy. Za to nic nestojí, ani spokojenost věčně nespokojeného šéfa…

Voní a navíc pomáhá

Zkoušeli jste někdy léčivou sílu esenciálních olejů? Pokud ne, může přijít ten pravý čas právě ve chvíli, kdy vás příště rozbolí hlava. Pár kapek levandulového nebo třeba mátového oleje rozetřených na spánky pravděpodobně dokáže doslova divy. Když se vám navíc podaří “uklidit” se na pár minut do klidu, můžete mít vyhráno.

Spěte, pijte, hýbejte se

Jak bylo uvedeno na začátku, mnohem lepší metodou je ale prevence. A tak se soustřeďme na zdravý životní styl, dostatečný pitný režim, alespoň základní dávku pohybu, ale také dostatek spánku, a pokud je to jen trochu možné, tak i klidnou mysl. Ocení to nejen vaše hlava, ale v důsledku celá rodina.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.healthline.com, www.wikihow.com