Tenhle trik dělejte ve sprše každý den a budete mít krásné poprsí

Ňadra by měla být ozdobou a chloubou každé ženy. Postupem času však ztrácejí svou pevnost. Jak lze poprsí zpevnit? Máme pro vás několik skvělých tipů.

Nejenže věk, ale také kojení, těhotenství, menopauza, rychlá změna hmotnosti, namáhavé cvičení nebo dokonce nevhodná či vůbec žádná podprsenka. To všechno jsou důvody povislého poprsí. Existují různé drahé krémy, které vám můžou pomoci, avšak můžete jít i přírodní cestou a vyzkoušet triky našich babiček. Bylinky a obyčejná voda můžou dělat zázraky!

Správná strava pomůže

Ke krásnému poprsí vede zejména správná strava. Zařazením brokolice do svého jídelníčku zvýšíte příjem vitaminu C, E se silnými antioxidačními účinky. Je také bohatým zdrojem kyseliny listové a železa, jež jsou pro ženy zásadní. Konzumujte rovněž tučné ryby, především lososa, makrelu či sledě.Také zařaďte do svého jídelníčku mletá lněná semínka, kvalitní ořechy a luštěniny, které přispívají k ochraně před rakovinou prsu a střev. Veškeré tyto potraviny rovněž přispívají ke zdraví vašeho mozku.

Koupel v bylinkovém odvaru

Osvědčeným způsobem našich babiček, jak zpevnit poprsí, je bylinná koupel. Na odvar použijte stejné díly majoránky, hřebíčku, rozmarýnu, levandule, řebříčku a kmínu. Teplota odvaru by měla být kolem 35 °C. Taková koupel přispěje nejen k jemnosti pleti, ale i k pevnosti vašich prsou.

Nezdravé jídlo může naopak vašim prsům velmi uškodit. Zdroj: Shutterstock

Masáž olivovým olejem

Skvělou technikou, jak vaše prsa zpevnit, je masáž pomocí olivového oleje. Obsahuje mnoho antioxidantů a mastných kyselin, které zvrátí škody způsobené volnými radikály. Také vám olej zjemní texturu a tón pleti. Postup je velmi jednoduchý. Nalijte si trochu oleje do rukou a třením ho zahřejte. Poté masírujte prsa směrem nahoru po dobu 15 minut. Zvýší se průtok krve a peva se při pravidelném provádění této masáže zpevní. Masáž provádějte pětkrát týdně. Lze použít i mandlový, avokádový nebo jojobový olej.

Změňte způsob sprchování!

Pokud jste doteď nevěděli, že i jednoduchým sprchováním můžete svá ňadra zpevnit, pak je na čase to změnit. Při sprchování krouživým pohybem masírujte zespodu svá ňadra. Můžete rovněž zkusit střídání teplé a studené vody. Podobný efekt bude mít i přitištění dvou žínek namočených v ledové vodě na tři minuty. Tento krok je vhodný provádět hlavně po ránu.

Ledová voda prokrví podkoží a pomůže zpevnit poprsí. Zdroj: shutterstock.com

Masáž prsou pomocí ledu

Masáž ledem a působící chlad prokrví podkoží a podnítí tkáň k opětovnému nadzvednutí. Lehněte si a zhruba minutu ledovými kostkami kroužit. Poté prsa osušte a oblečte si pevnou podprsenku. Ke zvýšení efektu zůstaňte v zakloněné poloze okolo půlhodiny. Vždy však dbejte na to, abyste svá prsa nechladili delší dobu než minutu.

Zdroje: Kniha 5555 Rad, rehabilitace.info, zeny.iprima.cz