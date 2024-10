Valí se na vás ze všech stran doporučení posílit imunitu? Máme pro vás zaručené rady, jak toho dosáhnout.

Už jsou zase tady. Podzimní rýmy, nachlazení a virózy. Objeví se se stejnou jistotou jako babí léto a přízemní mrazíky. Přitom když začnete včas pracovat s vlastní imunitou, možná se vám vyhnou. Nebo z nich alespoň vyváznete s lehčím a rychlejším průběhem. Je to jako se sportem. Stačí začít včas a nepodcenit přípravu.

1. Jezte

Cesta ke zdraví vede přes správný jídelníček. Takže zapomeňte na podzimní obalování nervů (a těla) tukem a sladkostmi a pořádně se podívejte na to, co si dopřáváte. Snažte se tělu dopřát spoustu ovoce a zeleniny – klidně v podobě vývarů a hutných polévek, které vás zasytí, až se ochladí. Nepřehánějte to s tučným masem, raději volte drůbež a případně i ryby. K nim doplňte co nejvíc zdravějších příloh – tedy celozrnných, nebo aspoň těch, které nejsou z bílé mouky – třeba brambor, jáhel, krup, rýže a podobně. To ale určitě není nic nového, spíš tím tělu pomůžete, aby mělo dost sil na případný boj s nemocí.

Pokud ale řešíte vyloženě posílení obranyschopnosti, je potřeba přidat ještě něco navíc. Možná už jste slyšeli, že velká část naší imunity sídlí ve střevech. Tam totiž přebývá naprostá většina imunitních buněk. Proto je dobré nenechat je strádat a živit je tím, co jim dělá dobře, a to jsou probiotika (tedy látky, které pomáhají tělu dodávat správně bakterie) a prebiotika (což je vlastně jejich potrava). Obojí koupíte v lékárně a můžete je tělu dodávat v tabletkách.

Stejně ale funguje zařazení přirozených probiotik a prebiotik do jídelníčku. Zaměřte se na všechno přírodně kysané a kvašené. Jogurty, kefíry, ale taky kysané zelí (nejlépe čerstvé) nebo skutečně kvašená zelenina, včetně pravých kvašáků. Dejte si trochu potravin s živými bakteriemi nejlépe ke každému jídlu.

2. Otužujte se

Pokud tedy můžete. Nejdřív ze všeho byste si totiž měli říct, jestli se do podobné aktivity smíte pustit. Jestli jste se zatím nikdy neotužovali ani pravidelně nesaunovali, měli byste se o tom rozhodně poradit s praktickým lékařem. Ale každopádně platí, že pokud trpíte třeba onemocněním srdce, jater nebo ledvin, případně máte vysoký tlak, měli byste si to radši odpustit, nebo začít jen velmi opatrně.

Jestli se vás ale omezení netýkají, jsou saunování a otužování, tedy záměrné vystavování extrémním teplotám, pro posílení imunity naprosto skvělé. Začít byste s nimi měli už se začátkem podzimu (ani teď v říjnu ale není pozdě). Pozitivní vliv saunování potvrzuje celá řada vědeckých studií a imunitu prý zdvojnásobuje. Tělo na něj přivykejte postupně, nijak to nepřehánějte – úplně stačí třikrát po deseti minutách jednou nebo dvakrát týdně. Jestli se po sauně osprchujete (klidně vlažnou vodou) nebo ponoříte do ledového bazénku, už je jen na vás.

close info kzww / Shutterstock zoom_in Otužování není jen tak, vždy je dobré ho předem konzultovat s lékařem

Podobné je to i s otužováním. I když se do ledového sudu uprostřed zimy noří čím dál víc lidí, pro začátek úplně stačí, když si každý den na pár minut do ledové vody namočíte předloktí a nohy po kotníky. Ten, kdo se na to cítí, může začít ranní studenou sprchou. Krom lepší obranyschopnosti si možná všimnete i toho, že máte víc energie a lepší náladu. I tak totiž chlad na tělo působí.

3. Doplňujte

Potravinové doplňky už dávno nejsou nic zvláštního a pokud jde o vylepšení imunity, dokážou docela velká kouzla. Začněte s vitaminy skupiny B a C, zvlášť pokud jich nepřijímáte nijak vysoké množství v potravě. Oba užívejte nejlépe nalačno, protože jde o vitaminy rozpustné ve vodě. V případě béčka se doporučuje rozdělit denní příjem do více dávek, protože tak tělo dokáže využít větší procento vitaminu v tabletě.

Nezapomínejte ani na dalšího důležitého hráče, kterým je vitamin D. Ten totiž významně podporuje funkci imunitního systému. Zároveň ho, na rozdíl od předchozích dvou, tělo získává z potravy jen minimálně, mnohem lepším zdrojem je sluneční záření. Jak ho na podzim ubývá, zhoršuje se i lidská imunita. Déčko je proto dobré brát klidně celou zimu, s jídlem, protože je to vitamin rozpustný v tucích.

Z těch je pak dobré minimálně přes zimu doplňovat selen a zinek, které tělo velmi podporují nejen v boji s nachlazením a virózami, ale i při odolávání dalším chorobám. A pokud jde o celkovou obranyschopnost, je dobré hlídat si hladinu také železa a hořčíku. Pokud máte málo těchto dvou minerálů, může být tělo zbytečně vyčerpané a tím pádem slabší v boji s virovou náloží.

close info amenic181 / Shutterstock zoom_in Vitamínové doplňky umí přirozenou obranyschopnost těla hezky podpořit

4. Odpočívejte

Stejně jako se na podzim připravuje na odpočinek příroda, zkuste se na větší míru odpočinku naladit i vy. Nehoňte termíny v práci, nesnažte se shlédnout všechny výstavy a nová divadelní představení. Aktivita je důležitá, ale všeho moc škodí. A většinou to škodí právě imunitě.

Platí to navíc pro chvíli, kdy se nemoc ozve, stejně jako pro její prevenci. Zkuste si cíleně naplánovat méně všeho – práce, setkání s přáteli (ty ale nevynechávejte, protože radost z povídání s nimi zvyšuje produkci hormonu serotoninu a ten zase zlepšuje imunitu, a navíc chrání proti podzimnímu splínu), i dalších volnočasových aktivit.

close info Golubovy / Shutterstock zoom_in Posilovat imunitu se vyplatí s předstihem

5. Spěte

Možná to zní přehnaně, jenže nedostatek spánku je hotový zabiják imunity. Může za to především stresový hormon kortizol, jehož hladina se zvyšuje právě ve chvíli, kdy málo spíte. Jenže čím víc ho v těle je, tím nižší má obranyschopnost. Je to docela logické – když je tělo ve stresu, i z nedostatku spánku, nemá už sílu bojovat s nemocí. A tak se i obyčejná rýma projeví mnohem rychleji a budete se jí zbavovat mnohem déle.

Nebojte se proto s kratšími dny chodit dřív spát, alespoň o hodinu, a snažte se naspat každý den ideálně sedm až osm hodin. Každá hodina, která proběhne před půlnocí, se navíc počítá dvojnásob, protože odpovídá přirozenému biorytmu našeho těla. Jestli se vám ale večer nedaří usnout, zkuste do denního režimu přidat i pohybovou aktivitu. Klidně jen rychlejší procházku nebo protahovací cvičení. Tělo se víc unaví a během pár týdnů by mělo najet do vlastního přirozeného režimu. A taky znovu nastartovat tolik důležitou imunitu.

Co ještě pomáhá?

Nekouřit.

Nepít větší množství alkoholu.

Pravidelně se hýbat, nejlépe na čerstvém vzduchu.

Udržovat si zdravou váhu – tedy ani málo, ani moc.

Dodržovat hygienu, protože mytí rukou je opravdu základ.

Co nejvíc omezit stres.

Když nemoc přijde

Jestli vás rýma nebo viróza přece jen dostihla, vezměte to pěkně od základu. Pořádně se vyležte a zapomeňte na to, že budete s kapsou plnou kapesníků chodit mezi lidi. Nákup si můžete domů objednat (včetně toho z lékárny) a všechno ostatní počká. Spěte, co to jde. Hodně pijte, nejlépe bylinkové čaje a pokud vás nebolí v krku, tak i obyčejnou vodu. Čím víc se totiž tělo potí a čím víc smrkáte, tím víc potřebujete doplňovat tekutiny. A pokud chcete, vyzkoušejte některé oblíbené babské rady, jak se obtíží spojených s nachlazením zbavit rychleji.

Cibulový sirup

Cibuli nakrájejte na menší měsíčky a posypte lžící cukru nebo polijte lžící medu. Všechno pečlivě promíchejte a nechte zakryté přes noc odstát, aby cibule pustila šťávu. Druhý den ji přeceďte, ještě vymačkejte a smíchejte se šťávou z 2 citronu. Užívejte 1 lžičku třikrát denně. Tenhle životabudič pomáhá s kašlem i bolestí v krku, a navíc do těla vpraví pořádnou porci vitaminů.

close info Piotr Wytrazek / Shutterstock zoom_in Cibulový sirup dodá tělu obrovskou dávku vitamínů a pomůže s bolestí v krku i kašlem

Priessnitzův obklad

Připravte si kus bavlněné látky, (používá se dětská plena nebo kapesník či utěrka) a ten namočte do co nejstudenější vody. Nechte nasáknout, vyždímejte a pak omotejte kolem krku. Látku překryjte teplou a suchou vrstvou – třeba šálem – tak, aby mokrou vrstvu celou obalila. Nechte krk zapotit, asi hodinu až dvě, nenechávejte ho ale působit déle. Obklad můžete opakovat dvakrát nebo třikrát denně a pomůžete si tak od bolesti v krku a částečně i horečky.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Obklad pomůže od bolesti v krku a částečně i od horečky

Zázvorový čaj

Asi 5 cm velký kousek zázvoru nastrouhejte a zalijte zhruba ½ litrem vroucí vody. Pokud chcete, přidejte do ní ještě 2 snítky rozmarýnu a hrst brusinek. Nechte louhovat, pak sceďte a vypijte co nejteplejší. Zázvor vám pomůže se vypotit, rozmarýn pomáhá s ucpaným nosem a brusinky chrání močové cesty, což se při nachlazení někdy taky hodí. Do čaje nedávejte citron, který ochlazuje, ale pokud potřebujete, zchladlý trochu oslaďte medem.

Zdroj: časopis Receptář