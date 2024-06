Možná že vůbec netušíte, o čem ostatní mluví, když si stěžují, že je pálí žáha. Nikdy jste totiž tento pocit nezažili. V poslední době ale podobných šťastlivců ubývá. A naopak je stále více těch, jimž značně komplikuje život.

Pálení žáhy je obecně považované za běžný problém, s nímž se čas od času potýká mnoho z nás. Pokud však trvá delší dobu, představuje riziko a mělo by být léčeno. Příčiny mohou být různé. Ne vždy je na vině jídlo, ne vždy onemocnění, někdy hraje roli psychika, jindy léky, ale třeba i nevhodný pohyb. Pálení žáhy – reflux bývá významnou obtíží v těhotenství. Nezřídka trpí i kojenci. Podle ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka se refluxní onemocnění jícnu stává civilizační chorobou, která postihuje stále větší množství pacientů.

Reflux škodí nejen jícnu

Když se část obsahu žaludku vrací zpět do jícnu, pálí v krku nebo bolí za hrudní kostí. Někdy je doprovodným projevem kašel nebo chrapot. Velmi často je za těmito projevy reflux, který může být v dlouhodobém horizontu rizikovým faktorem pro vznik rakoviny.

Za normálních okolností malé množství žaludeční kyseliny několikrát denně na chviličku pronikne do jícnu a je transportováno zase zpátky. Děje se tak následkem krátkého otevření jícnového svěrače, aby například pomohl při polykání potravy. Pak se zase rychle uzavírá. O problém jde v případě, že kyselina zůstává v jícnu delší dobu, způsobuje vysoké hodnoty pH a někdy se dostává i do hrtanu a úst. To bývá následek toho, že je jícnový svěrač ochablý či poškozený.

close info Nicoleta Ionescu / Shutterstock zoom_in Každý reflux je individuální záležitost, přičemž souvisí s věkem i životním stylem

Potenciálních pacientů s refluxem přichází do ordinací stále více. Mají žaludeční potíže, stěžují si na říhání, pálení žáhy. Protože jícen není tak daleko od srdce, postižení si často myslí, že bolest vzniká tam, a není ani neobvyklé, že lidé s refluxem skončí na pohotovosti s podezřením na infarkt. Lékaři musí nejprve vyloučit organickou příčinu, jako například žlučové kameny, dále zjistit, v jakých chvílích žáha pálí, zda denně, jen na lačno, po jídle či konzumaci alkoholu.

Každý reflux je individuální záležitost, přičemž souvisí s věkem i životním stylem. Zatímco u mladých okolo třiceti let jde často o důsledek stresu, u seniorů pak mnohé zapříčiní vedlejší účinky léků. Spektrum je samozřejmě mnohem širší, za pálením žáhy v důsledku zánětu žaludeční sliznice může například stát i bakterie Helicobacter pylori, nezřídka bývá na vině brániční kýla vyžadující často chirurgický zákrok. Reflux ale dnes spolehlivě diagnostikuje tzv. pH-metrie jícnu, 24hodinové měření pomocí zavedené sondy do žaludku. Variantou jsou i neinvazivní detekční testy, které nemoc odhalí ze vzorku slin.

Pálení žáhy není radno podceňovat. Z dlouhodobého hlediska může způsobovat poškození jícnu kyselinou či přispět k zánětu tohoto orgánu s potenciálním vznikem vředů. Možnou komplikací je i takzvaný Barrettův syndrom. Ten může přejít v rakovinu jícnu.

Léky s rizikem

Standardní metodou léčby refluxu bývají tzv. inhibitory protonové pumpy (PPI). Ačkoliv mnozí mají léky na snižování kyselosti žaludku za zcela neškodné, opak je pravdou. Jejich dlouhodobé užívání je bohužel spojováno také se zvýšeným rizikem zlomenin, střevních infekcí a rakoviny žaludku. Mohou zvýšit i riziko vzniku závažných ledvinových problémů, jako je chronické onemocnění ledvin či jejich selhání. Nástup onemocnění je přitom pozvolný a většina pacientů si všimne poškození ledvin, až když je příliš pozdě. Jsou také spojovány s rizikem rozvoje diabetu 2. typu. Čím déle se užívají, tím je riziko vyšší.

Snad ještě více než v jiných případech je tedy nutné, aby pacienti nespoléhali v dlouhodobém horizontu na léky, ale snažili se o eliminaci obtíží změnou životního stylu. Návod však není jednoduchý. Častými spouštěči bývají také káva, alkohol či cigarety. Na druhé straně jsou lidé, jimž potíže nepůsobí tyto faktory, ale třeba kynuté pečivo. V souladu s tím lékaři doporučují, aby lidé naslouchali svému tělu a vyhýbali se tomu, co pálení žáhy spouští. Významnou příčinou bývá například velmi často i stres, který má přímý vliv na produkci žaludečních kyselin.

close info Andrey_Popov / Shutterstock zoom_in Častým spouštěčem pálení žáhy bývá káva

Jak se vypořádat s refluxem a pálením žáhy s ním spojeným, závisí na jeho příčině, frekvenci a závažnosti příznaků. Postiženým, kteří mají problémy občas, mnohdy postačí, když použijí domácí prostředky, jako je jedlá soda, nebo příležitostně užívají volně dostupná antacida. Ti, kterým reflux prokazatelně snižuje kvalitu života, musejí často dodržovat striktní opatření. Pravdou také je, že ani předepisované léky nemusejí mít adekvátní dopad: až třetina pacientů nedosáhne úplné úlevy, a občas se tak musí přistoupit k operativnímu řešení.

Když miminko pálí žáha

Reflux a doprovodné pálení žáhy může postihovat jakoukoliv věkovou skupinu, dokonce i ty nejmenší. V posledních letech například přibývá refluxu u kojenců. „Jeho příčinou je nedokončený vývoj funkčního svěrače mezi jícnem a žaludkem, který se vyvíjí až do prvního roku života. Pokud nemá dítě jiné problémy, i přes častější blinkání dobře prospívá, mluvíme pouze o refluxu a stav nevyžaduje žádnou zvláštní léčbu,“ vysvětluje pediatrička MUDr. Renáta Adamovská z Medicentra 6, s. r. o. „Děti s refluxní nemocí někdy problematicky prospívají,“ dodává.

Reflux u miminek je celkem běžný jev a během prvních tří měsíců potrápí až polovinu z nich. Je-li dospělým protivné pálení žáhy a doprovodné příznaky refluxu, stejně tak jsou nepříjemností pro kojence. Pláčou a jeví známky nelibosti. Maminky se často domnívají, že mají stále hlad, takže je znovu krmí, čímž problém ještě eskaluje. „Děti s refluxem se často jeví jako nespokojené, plačtivé, zejména když jsou hned po kojení uloženy do vodorovné polohy. Zhruba za 10 až 15 minut může nastat tato plačtivá reakce, ale po zvednutí do náruče se dítě uklidní,“ říká pediatrička. Zjednodušeně řečeno: pokud dítě po kojení uložíte do vodorovné polohy, potrava se mu vrací ze žaludku do jícnu, což ho může obtěžovat podobně, jako když dospělé pálí žáha.

