Vyznáte se v sacharidech? Víte, co vašemu tělu působí dobře a jak jíst lépe, aniž byste museli dodržovat přísnou dietu či zbavili jídelníček veškerých cukrů? Jde to zařídit správnou kombinací potravin.

Strašák jménem sacharidy

Máme se bát? Trošku určitě ano. Češi bohužel masově zdravé stravování ignorují. Nejen výživoví poradci a trenéři fitness, ale také zdravotníci upozorňují, že sami sobě podrážíme nohy, když o stravu nedbáme. I když je jisté, že ve vlivu na zdraví nějakou roli hrají například i geny, zcela zásadní je životospráva.

Za velké zlo se považují sacharidy. Něco o tom, jak fungují sacharidy v našem těle, vám přiblíží také tento příspěvek z YouTube kanálu BeStrong. Osvěta se určitě hodí, protože sacharidy čili cukry jsou docela zavádějící pojem a často si pod ním představujeme jen sypký rafinovaný cukr.

Zdroj: Youtube

Sacharidy, inzulin a dopad na naše tělo

Sacharidy jsou také horší a lepší. Podobně je to i s cholesterolem nebo tuky. Už jsme si zvykli, že nic není černé nebo bílé a platí to i v případě cukrů. Rychlé čili jednoduché sacharidy vyvolávají prudký vzestup inzulinu v krvi, zatímco pomalé čili složené či komplexní jsou prostě pomalé a hladina cukrů a proto i inzulinu po jejich konzumaci nevystřelí strmě nahoru, aby se pak střemhlavě zase řítila dolů. Funguje to zjednodušeně takto. Po požití konktrétních potravin se do těla dostanou cukry, jejichž hladina ovlivňuje následně produkci inzulinu. O tomto hormonu sice tušíme, že má něco společného s cukrovkou, ale mnohým se může zdát, že dokud diabetem netrpí, pak není třeba cukry řešit.

Hladina cukrů i inzulinu a prudkost jejich výkyvů hrají roli nejen v našich pocitech a chuti na sladké, ale také samozřejmě ovlivňují organizmus. Rychlé prudké výkyvy mohou podle specialistky na endokrinologii vést k chronickému narušení metabolismu. Dojde k inzulínové rezistenci a ta může vést k cukrovce, ale také k onemocnění jater nebo cév, což právě endokrinoložka Elizaveta Dzantieva vypichuje pro online magazín actualno.com.

Hormony a jejich produkci, kterou se endokrinologie zabývá, si často představujeme a uvědomujeme až v okamžiku nějakého emocionálního napětí. Máme za to, že se týkají jen nálad a mají proto něco společného s hlavou. Pravdou ale je, že hormony produkuje naše tělo a právě endokrinní žlázy hormony vylučují přímo do krve. Regulace například inzulinu, ale produkce i dalších hormonů, více či méně dramaticky ovlivňuje celé naše tělo a také kvalitu života.

close info Shutterstock zoom_in Jednoduché sacharidy jsou i v ovoci.

Následky jednoduchých cukrů lze zmírnit

Co je zásadní? Rychlé prudké výkyvy nejsou optimální. Neznamená to, že je nezbytně nutné úplné vysazení rychlých cukrů, i když omezení jednoduchých sacharidů doporučují odborníci napříč všemi lékařskými obory. Rozhodně vhodné je ale zmírnění rychlého kolísání, čehož lze také dosáhnout kombinací vhodných potravin, a to konktrétně takových, které obsahují hodně vlákniny a bílkovin. I mezi potravinami bohatými na jednoduché cukry existují jinak zdravá jídla, která mají rozhodně být součástí jídelníčku. Do této skupiny patří například med, mléčné výrobky či ovoce.

Na protein čili bílkovinu jsou bohatá nejen masa, ale i vejce, mléčné výrobky nebo luštěniny. Vlákninu hledejte v celozrnných potravinách, ovoci a zelenině, opět také v luštěninách či semínkách a oříšcích.

Naopak u potravin obsahujících komplexní sacharidy se prudkých výkyvů nemusíte bát. Zástupci těchto potravin jsou například cizrna a další luštěniny, ovesné vločky, brambory a rýže. Jednoznačně i sacharidy jsou žádoucí a pro tělo nezbytné. Do vyváženého jídelníčku rozhodně patří a neměly by být zcela eliminovány.

Zdroje: medicalnewstoday.com